«Батьківщина-мати» перетворилася на арт-інсталяцію (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Батьківщина-мати» перетворилася на арт-інсталяцію (фото)
У Києві відбулась прем’єра масштабної світлової інсталяції «Сила цінностей»
фото: «Хмарочос»

Підготовка інсталяції тривала близько п’яти місяців

У Києві відбулася унікальна світлова інсталяція на монументі «Батьківщина-Мати». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Brand Ukraine.

Проєкт українського митця та світлового дизайнера Миколи Каблуки та команди Expolight став кульмінацією Brand Ukraine International Conference й поєднав масштаб архітектури з новітніми технологіями медіа-арту. Цьогорічна тема – «Бренд країни як щит: цінності на варті національної безпеки». Конференція продемонструвала, як стратегічне позиціонування держави через цінності стає інструментом зміцнення безпеки та впливає на міжнародне сприйняття.

Як зазначає «Хмарочос», підготовка інсталяції тривала близько п’яти місяців і включала розробку концепції та технічної частини. Це була багатоетапна робота, яка вимагала участі спеціалістів різного профілю з команд Expolight та Kabluka Light & Digital Sculptures. Для тестів навіть створили фізичну модель-скульптуру.

«Це перша масштабна робота на скульптурі такого рівня, де ми створили 3D-арт із ефектом глибини. І вперше він був поєднаний із лазерною графікою в повітрі», – коментує Микола Каблука.

фото: «Хмарочос»

Найбільшим викликом стала дзеркальна поверхня скульптури. Вона відбиває більшу частину світла, тож було складно підібрати техніку та кольори для потрібного ефекту. Крім того, вперше використали не лише проєкцію на поверхню, а й лазерні промені, які створювали додаткову графіку в повітрі, підсилюючи ілюзію голограми.

Окрему увагу приділили музиці. Під кожен із п’яти блоків композиції було створено власний музичний ряд, який розробляли паралельно зі світловими ефектами. Це дозволило зробити арт емоційно цілісним.

Глядачі й учасники конференції побачили візуальні образи – тризуб, карту України, абстрактні кристалічні форми. У кульмінаційні моменти лазерна графіка в небі підсилювала відчуття сакральності й потужності. «Коли ми вперше побачили фінальний результат, це були захоплення і щастя. Ми усвідомлювали, наскільки важлива ця подія і наскільки відповідальним було завдання створити арт, який розкриє сутність України й розповість про неї мовою візуального мистецтва», – ділиться Микола Каблука.

Каблука – провідний український митець та світловий дизайнер, засновник та артдиректор компаній Expolight і Kabluka Light & Digital Sculptures. Його роботи поєднують інноваційні технології з глибоким художнім змістом, створюючи унікальні просторові переживання.

