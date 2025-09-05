Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обмеження руху у Дарницькому районі 5 вересня: де складно проїхати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Обмеження руху у Дарницькому районі 5 вересня: де складно проїхати
Обмеження руху діятимуть з 8:00 до 17:00
фото з відкритих джерел

У комунальній корпорації просять враховувати обмеження під час планування маршруту

В Києві у п'ятницю, 5 вересня, дорожні працівники частково обмежили рух у Дарницькому районі вулицею Тепловозною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

«Дорожники КП ШЕУ Дарницького району з 8:00 до 17:00 проводитимуть поточний ремонт ділянки вул. Тепловозної до перетину з Харківським шосе», – говориться у повідомленні.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Також дорожні працівники опублікували карту обмежень дорожнього руху в Святошинському районі.

5 вересня частково обмежено рух вул. Тепловозною в Дарницькому районі (схема)
5 вересня частково обмежено рух вул. Тепловозною в Дарницькому районі (схема)
інфографіка «Київавтодор»

Нагадаємо, з 21 серпня до 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста. 

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки розслідуванню ДБР, державі вже відшкодовано понад 600 тис грн
Збитки на 900 тис грн: ДБР розслідує махінації командира однієї з військових частин у столиці
9 серпня, 10:29
Поліцейські Києва спільно із зоопатрулем врятували дев'ять котів
Поліція та зоопатруль провели рятувальну операцію для котів у Києві (фото)
9 серпня, 07:31
Україна та Туреччина планують зустріч президентів у Києві
Чи дійсно Ердоган їде до Києва: реакція Туреччини
7 серпня, 08:50
Бронзові натільні хрестики, які були розповсюджені в домонгольський період по всій території Русі
Київська митниця передала Львівському музею унікальні хрестики періоду Київської Русі
12 серпня, 13:34
Олена Говорова нещодавно придбала житло
Заступниця Кличка купила нову квартиру: названа сума угоди
15 серпня, 09:57
Автор петиції звинувачує чиновницю в бездіяльності
Петиція про звільнення директорки Департаменту охорони культурної спадщини набрала голоси з другої спроби
18 серпня, 10:33
Ремонт дорожного покриття на вулиці Оноре де Бальзака у вівторок, 19 серпня, триватиме з 8:00 до 21:00
Рух транспорту вулицею Оноре де Бальзака буде обмежено протягом одного дня
18 серпня, 11:50
Керівництвом Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки проводиться службова перевірка за даним фактом
Київський міський ТЦК прокоментував інцидент на одному зі збірних пунктів
18 серпня, 19:32
Триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях
Як відбувається ліквідація наслідків нічного обстрілу Києва (фото, відео)
28 серпня, 08:52

Новини

Колишнього топподатківця затримано за підозрою у створенні конвертаційного центру
Колишнього топподатківця затримано за підозрою у створенні конвертаційного центру
На Київщині у ДТП загинув 59-річний мотоцикліст (фото)
На Київщині у ДТП загинув 59-річний мотоцикліст (фото)
Обмеження руху у Дарницькому районі 5 вересня: де складно проїхати
Обмеження руху у Дарницькому районі 5 вересня: де складно проїхати
Сказ у приватному зоопарку під Києвом: влада звернулася до відвідувачів
Сказ у приватному зоопарку під Києвом: влада звернулася до відвідувачів
Суд захистив статус пам’ятки для садиби Дмитрієва на Подолі
Суд захистив статус пам’ятки для садиби Дмитрієва на Подолі
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
25K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
11K
Зумери обирають професії, від яких міленіали відмовилися
2837
«Дорогой друг, довы*бывались?» Спільник екснардепа Пашинського визнав вину: суд затвердив угоду
2812
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua