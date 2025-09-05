Обмеження руху у Дарницькому районі 5 вересня: де складно проїхати

Обмеження руху діятимуть з 8:00 до 17:00

У комунальній корпорації просять враховувати обмеження під час планування маршруту

В Києві у п'ятницю, 5 вересня, дорожні працівники частково обмежили рух у Дарницькому районі вулицею Тепловозною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

«Дорожники КП ШЕУ Дарницького району з 8:00 до 17:00 проводитимуть поточний ремонт ділянки вул. Тепловозної до перетину з Харківським шосе», – говориться у повідомленні.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Також дорожні працівники опублікували карту обмежень дорожнього руху в Святошинському районі.

5 вересня частково обмежено рух вул. Тепловозною в Дарницькому районі (схема) інфографіка «Київавтодор»

Нагадаємо, з 21 серпня до 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста.