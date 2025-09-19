Поліція заявила про затримання членів міжнародного шахрайського call-центру

Жертвами шахраїв стали понад 4,5 тис. громадян, а сума збитків перевищує 186 млн грн

Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який під виглядом «юридичної допомоги» привласнював кошти громадян Центральної Азії та Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Повідомляється, що злочинна організація встигла ошукати громадян з Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС. Псевдоюристи пропонували «допомогу» з повернення інвестицій після взаємодії з фейковими онлайн-брокерами та виманювали у потерпілих нові платежі під приводом «податків», «судових зборів» чи «верифікацій».

Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, представлялися «юристами» та пропонували свої послуги фото: Національна поліція України/Facebook

За словами правоохоронців, жертвами шахраїв стали понад 4,5 тис. громадян, а сума збитків перевищує 186 млн грн. Для реалізації шахрайської схеми зловмисники застосовували розвинені інструменти соціальної інженерії: надсилали підроблені листи й документи, телефонували від імені «податкових» чи «судових» органів, використовували технологію Deepfake під час відеозв’язку, аби приховати свої справжні обличчя. Вони змушували жертв здійснювати повторні платежі під приводами нібито верифікації, сплати податків, судових зборів або комісій. Контакти потенційних клієнтів знадходили через таргетовану рекламу, а всі взаємодії фіксувалися у CRM-системі. Шахраї підтримували зв’язок із потерпілими протягом місяців і навіть років, входили у довіру та переконували їх продавати майно, брати кредити чи звертатися по допомогу до родичів.

За словами правоохоронців, жертвами шахраїв стали понад 4,5 тис. громадян фото: Національна поліція України/Facebook

Повідомляється, що організація мала чітку ієрархію. На вершині перебували інвестори, які формували фінансові плани та контролювали діяльність. Їхнім представником був так званий «хед», який координував процеси. Під його керівництвом працювали тім-лідери, відповідальні за навчання агентів, створення сценаріїв обману та виготовлення підроблених документів. Шифт-менеджер вів CRM та статистику, фінансист керував криптогаманцями й прибутками, а трафік-менеджери займалися рекламою. Безпосередньо контактували з жертвами агенти, які виманювали кошти.

Злочинні гроші інвестори витрачали на придбання елітної нерухомості в центрі столиці, земельні ділянки в передмісті Києва та автівки преміум-класу, де вартість лише однієї сягала $100 тис.

Правоохоронці провели низку обшуків фото: Національна поліція України/Facebook

Готівка, вилучена під час обшуку фото: Національна поліція України/Facebook

Дев’ятьом особам, серед яких організатори та виконавці, вже повідомлено про підозру фото: Національна поліція України/Facebook

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, резервні копії CRM, робочі інструкції, переписку в месенджерах, записи про криптогаманці та банківські картки. Це дозволило детально відтворити механізм шахрайства та зафіксувати ролі кожного з учасників.

Дев’ятьом особам, серед яких організатори та виконавці, вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 35 599 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Це на 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, але все ж у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. Найвищий рівень шахрайств зафіксували у 2023 році – тоді відкрили рекордні 82 тис. справ.