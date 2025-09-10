Головна Світ Політика
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори
Президент Трамп і його адміністрація уважно відстежують повідомлення з Польщі
колаж: glavcom.ua

Трамп та Навроцький проведуть переговори після атаки дронів на Польщу

Президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами представника Білого дому, президент Трамп і його адміністрація уважно відстежують повідомлення з Польщі.

Як відомо, міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське міністерство.

«Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БпЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 км. Проте, ми готові провести консультації з міністерством оборони Польщі з цього питання», – йдеться у заяві.

Зокрема, РФ зауважила: «Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації було завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського та повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів».

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності. Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації.

Польща Кароль Навроцький Дональд Трамп безпілотник

