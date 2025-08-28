Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
Фахівці ДСНС продовжуть аварійно-рятувальні роботи у Києві після обстрілу
фото: ДСНС

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура

Через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 12 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише три роки, передає «Главком».

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

«Сподіваємося, що кількість загиблих і постраждалих не буде збільшуватись. Але зараз розбори завалів тривають і кількість загиблих може зрости», – повідомив мер.

У центрі міста зафіксовано влучання у торгівельний центр. Пошкоджено будинки поблизу ТЦ. Віталій Кличко повідомив, що у місті розгорнуто штаби гуманітарної допомоги та триває ліквідація наслідків.

Кличко продемострував наслідки атаки в одному з районів Києва.

У столиці рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень.

За повідомленням Повітряних Сил, повітряна атака окупанців розпочалась з 19:30 27 серпня. Всього за ніч з 27 на 28 серпня ворог завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу.

Також у мережі з'явилося відео з моментом подвійного удару в одну й ту саму будівлю у Голосіївському районі Києва під час ворожого обстрілу у ніч на 28 серпня

Читайте також:

Теги: Київ обстріл смерть діти ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з-під завалів будинку дістали першу жертву
31 липня, 06:48
На Сумщині внаслідок атаки дронів загорілись будинки
Атака на Сумщину: є поранений, пошкоджені будинки
7 серпня, 02:39
Ворог обстріляв Дніпропетровщину
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є жертва та постраждалий
9 серпня, 00:37
Пошкоджені будинки внаслідок ворожої атаки
Нічна атака на Балаклію: влада повідомила наслідки
9 серпня, 07:17
Наслідки повітряної атаки РФ у Білій Церкві
Нічний обстріл Київщини: у Білій Церкві зруйновано адмінбудівлі та складські приміщення
1 серпня, 09:42
Ракетна атака на Миколаїв: влада назвала кількість постраждалих
Ракетна атака на Миколаїв: влада назвала кількість постраждалих
3 серпня, 08:40
«Білогір'я» змушене перенести тренувальний збір у Тулу
Російський волейбольний клуб через обстріли достроково завершив збори у Білгороді
15 серпня, 15:28
Внаслідок ракетного удару утворилася величезна вирва
У Запоріжжі з провалля, утвореного вибухом, витягли людину з опіками – ОВА
18 серпня, 11:33
Десятки вибухів пролунали у Краматорську
Окупанти обстріляли Краматорськ
23 серпня, 00:49

Новини

РФ масовано атакувала Київ: вже 14 загиблих, серед яких дворічна дитина (оновлюється)
РФ масовано атакувала Київ: вже 14 загиблих, серед яких дворічна дитина (оновлюється)
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
Київ. Одна з кондитерських повністю зруйнована внаслідок обстрілу РФ
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
У Києві 29 серпня оголошено днем жалоби
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео)
До ліквідації наслідків атаки РФ у Києві залучено авіацію (відео)
Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)
Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля місії ЄС в Україні (фото)
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки
Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
4551
РФ масовано атакувала Київ: вже 14 загиблих, серед яких дворічна дитина (оновлюється)
3292
Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох
3145
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
2355
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua