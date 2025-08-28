Кличко: Росія вбила трьох дітей у Києві – найменшій три роки

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура: заклади освіти, торгівельні центри, житлові будинки, транспортна інфраструктура

Через російську атаку в ніч на 28 серпня на столицю вже відомо про 12 загиблих. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що серед загиблих у Києві – троє дітей. Найменшій дитині, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, було лише три роки, передає «Главком».

Кличко повідомив, що у столиці зафіксовано багато руйнувань у різних районах. Наслідки фіксують у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах.

За повідомленням міського голови, у Дарницькому дайоні, де вщент зруйнована багатоповерхівка, рятувальники продовжують шукати людей під завалами.

«Сподіваємося, що кількість загиблих і постраждалих не буде збільшуватись. Але зараз розбори завалів тривають і кількість загиблих може зрости», – повідомив мер.

У центрі міста зафіксовано влучання у торгівельний центр. Пошкоджено будинки поблизу ТЦ. Віталій Кличко повідомив, що у місті розгорнуто штаби гуманітарної допомоги та триває ліквідація наслідків.

Кличко продемострував наслідки атаки в одному з районів Києва.

У столиці рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники повідомили, що триває ліквідація наслідків обстрілу на всіх локаціях. Виникли численні пожежі та руйнації житлових багатоповерхівок, приватних будинків, садочку, пошти, університету, офісних та адмінбудівель, гаражів та складських приміщень.

За повідомленням Повітряних Сил, повітряна атака окупанців розпочалась з 19:30 27 серпня. Всього за ніч з 27 на 28 серпня ворог завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу.

Також у мережі з'явилося відео з моментом подвійного удару в одну й ту саму будівлю у Голосіївському районі Києва під час ворожого обстрілу у ніч на 28 серпня