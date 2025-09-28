Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: в Солом’янському районі деблоковано тіло

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: в Солом’янському районі деблоковано тіло
На місцях влучань продовжують працювати всі необхідні служби
фото: скріншот з відео

На місці удару в Солом’янському районі деблоковано тіло, попередньо – 12-річна дівчинка

Сьогоднішня нічна повітряна атака на Київ призвела до трагічних наслідків у столиці. За останніми даними, підтверджено загибель людини внаслідок влучання уламків у житловий сектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

«Деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка», – зазначив Ткаченко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про загоряння на одному з поверхів державного медичного закладу в цьому ж районі, де, за попередніми даними, також могли бути постраждалі.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків у двір житлового будинку, що призвело до займання кількох автомобілів. За інформацією від Віталія Кличка, пожежу вдалося оперативно загасити. Про постраждалих у цьому районі не повідомляється.

На місцях влучань продовжують працювати всі необхідні служби. Інформація щодо наслідків атаки та остаточна кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками та ракетами. У столиці працює ППО, відбиваючь від БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

Читайте також:

Теги: Київ безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Лукашенка запахло смаженим
У Лукашенка запахло смаженим
10 вересня, 17:29
РФ масовано атакувала Київ
Україна викликала посла Угорщини, у Києві зросла кількість загиблих. Головне за 28 серпня
28 серпня, 21:11
За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн грн
Закупівля реагентів для питної води. Нацполіція викрила схему розкрадання у «Київводоканалі»
1 вересня, 13:04
У Києві тривога тривала майже чотири години
У Києві тривога тривала майже чотири години
2 вересня, 13:04
Особняк Апштейна – рідкісний зразок садибної забудови Подолу у стилі неокласицизму
Суд повернув громаді Києва особняк Апштейна на Подолі
3 вересня, 18:59
За словами премʼєра, він перебуває в постійному контакті з президентом і міністром оборони
Польща збила «шахеди», які залетіли на її територію. Туск розповів деталі
10 вересня, 06:21
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
22 вересня, 14:03
Дрон «Форпост» може нести кориговані авіабомби КАБ-20
Десантники знищили російський БпЛА вартістю $7 млн (відео)
22 вересня, 21:23
Під час «Години тиші» планується приглушати світло, знижувати рівень шуму, вимикати музику та динамічні екрани
У торговельних центрах столиці пропонується запровадити «Годину тиші»: деталі
24 вересня, 11:27

Новини

У Києві повітряна тривога тривала шість годин 46 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала шість годин 46 хвилин
Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко
Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко
Атака на Київ: в Солом’янському районі деблоковано тіло
Атака на Київ: в Солом’янському районі деблоковано тіло
Київ атакують безпілотники та ракети, є постраждалі, руйнування будинку
Київ атакують безпілотники та ракети, є постраждалі, руйнування будинку
Ворожа атака на Київщину: є постраждалі та пожежі
Ворожа атака на Київщину: є постраждалі та пожежі
Росія вдарила безпілотниками по Київщині: виникли пожежі
Росія вдарила безпілотниками по Київщині: виникли пожежі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua