Атака на Київ: в Солом’янському районі деблоковано тіло

На місці удару в Солом’янському районі деблоковано тіло, попередньо – 12-річна дівчинка

Сьогоднішня нічна повітряна атака на Київ призвела до трагічних наслідків у столиці. За останніми даними, підтверджено загибель людини внаслідок влучання уламків у житловий сектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

«Деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло жіночої статі, попередньо - 12-річна дівчинка», – зазначив Ткаченко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв про загоряння на одному з поверхів державного медичного закладу в цьому ж районі, де, за попередніми даними, також могли бути постраждалі.

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків у двір житлового будинку, що призвело до займання кількох автомобілів. За інформацією від Віталія Кличка, пожежу вдалося оперативно загасити. Про постраждалих у цьому районі не повідомляється.

На місцях влучань продовжують працювати всі необхідні служби. Інформація щодо наслідків атаки та остаточна кількість жертв уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками та ракетами. У столиці працює ППО, відбиваючь від БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.