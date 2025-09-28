Київ атакують безпілотники, є постраждалі, руйнування будинку (оновлюється)

Через атаку безпілотників у Києві розгорілися пожежі

У ніч на 28 вересня російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками та ракетами. У столиці працює ППО, відбиваючь від БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

У мережі пишуть, що у Києві є влучання по житловим забудовам, виникли пожежі.

фото: соціальні мережі

фото: соціальні мережі

Як відомо, велике скупчення шахедів наразі перебуває на Київщині, атака триває.

Оновлення 05:05

Кличко написав, що у Соломʼянському районі через атаку часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку.

Оновлення 05:30

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі є по одному постраждалому в Соломʼянському та Святошинському районах. Медики працюють на місцях. Одного постраждалого госпіталізували.

Оновлення 06:00

Внаслідок ворожого удару по столиці відомо про постраждалих: по одному в Солом’янському та Святошинському районах. Одного з них госпіталізовано, пише Кличко.

Солом’янський район – часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку через падіння уламків БпЛА;

Святошинський район – падіння уламків на відкритій території та на двоповерхову нежитлову забудову;

Голосіївський район – руйнування приватного будинку, постраждалих немає;

Дніпровський район – уламки впали на дах багатоповерхівки (попередньо без постраждалих);

Дарницький район – падіння уламків на територію приватної садиби.

Екстрені служби працюють на всіх місцях інцидентів.

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня російська терористична армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Зруйновано будівлю магазину, сталася пожежа. У мережі пишуть, що мова йде про супермаркет АТБ.

Як відомо, через атаку у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тис. абонентів.

Також у ніч на 27 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінничину безпілотниками. Про це повідомляє перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

За інформацією Заболотної, окупанти влучили безпілотниками у критичну інфраструктуру.