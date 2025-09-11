Готувалися впродовж місяців. ISW назвав мету атаки російських дронів на Польщу

Аналітики стверджують, що Росія намагається оцінити спроможності й реакцію Польщі та НАТО

Масове порушення польського повітряного простору російськими дронами було свідомою та навмисною дією Москви. Росія могла готуватися до нападу протягом місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики навели заяву польського прем’єр-міністра Дональда Туска, який вказав на те, що вперше значна кількість російських БпЛА потрапила до Польщі з напрямку Білорусі, і напрям руху дронів був незвичним. Він пояснив попередні випадки помилками (ймовірно, маючи на увазі помилку оператора), втратою орієнтації через роботу українських засобів радіоелектронної боротьби або дрібними провокаціями РФ.

«Вторгнення щонайменше 19 дронів в одну ніч із 9 на 10 вересня є помітним і приблизно втричі більшим за всю кількість засобів ураження, які падали в Польщі за весь час війни. Малоймовірно, що така кількість потрапила до повітряного простору Польщі випадково або внаслідок технічної помилки оператора», – кажу аналітики.

Також фахівці звернули увагу на слова польського військового посадовця агентству Reuters, за якими принаймні деякі з БПЛА були дронами-приманками типу «Гербера». Польський журналіст Марек Будзіш 10 липня заявляв про звіт із не уточнених джерел, опублікований 2 липня, за яким українські військові виявляли в російських дронах польські та литовські SIM-картки. Це, згідно зі звітом, могло вказувати на підготовку Росії пробних ударних коридорів у Польщі та Литві.

«Росія могла готуватися до нападу 9-10 вересня протягом місяців, що підтверджує, що вторгнення не було випадковістю чи результатом роботи української РЕБ», – зазначає ISW.

Інститут вивчення війни припускає, що Росія намагається оцінити спроможності та реакцію Польщі та НАТО, сподіваючись використати цю інформацію в майбутніх сценаріях конфліктів з альянсом. Росія докладає «багатосторонніх зусиль» для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО. Перевірка технічних можливостей та політичної рішучості НАТО може бути частиною цієї кампанії, кажуть аналітики.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 БпЛА, чотири з яких вдалося збити.

Міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі. Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів переговори з українським колегою Андрієм Сибігою, під час яких вони обговорили можливість залучення авіації та ППО країн НАТО до перехоплення російських дронів над територією України.