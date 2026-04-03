Атака на Вишневе: ворожий «Шахед» упав між школою та дитячим садком (відео)

Пожежа внаслідок падіння дрона у Вишневому
фото з соцмереж

Внаслідок вибуху постраждали також довколишні житлові будинки

Під час масованої повітряної атаки сьогодні, 3 квітня, у Вишневому зафіксовано падіння ворожого безпілотника «Шахед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію з місцевих пабліків та очевидців.

Ворожий дрон упав  на території освітніх закладів між місцевою школою та дитячим садочком.

Внаслідок вибуху постраждали й довколишні житлові будинки. Мешканці повідомляють про такі пошкодження:

  • вибиті вікна у квартирах та під'їздах.
  • пошкоджені балкони та фасади будівель.

Інформація про постраждалих серед дітей чи персоналу закладів наразі не надходила,

Раніше повідомлялося, що у селі Крюківщина Бучанського району зафіксовано влучання ворожого безпілотника.  Ворожий дрон поцілив у житлову забудову. За словами очевидців, удар прийшовся на будинок, розташований безпосередньо біля дитячого майданчика. 

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, Київська область знову опинилася під масованою атакою російських окупантів, які застосували для ударів по мирних громадах ракети та безпілотники. Тривога на Київщині тривала майже дві години. На цей час офіційно підтверджено загибель однієї людини, ще одна особа отримала поранення. Постраждалому вже надають усю необхідну медичну допомогу.

Також під час повітряної тривоги сьогодні, 3 квітня, ворожий безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок в Обухові.   

О 10:42 Київська обласна військова адміністрація повідомляла, про загрозу ворожих БпЛА для області. 

