Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
glavcom.ua
Правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ
Упродовж доби росіяни атакували 42 населені пункти Сумської області

Упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

У Верхньосироватській громаді Сумського району через влучання ворожого БпЛА у вантажний автомобіль травмовано 47-річного чоловіка, також в інших населених пунктах району пошкоджено приватні будинки, адміністративні будівлі, підприємства, транспорт та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів
У Великописарівській громаді Охтирського району внаслідок влучання російського БпЛА поранено двоє людей 60-річний чоловік і 45-річна жінка. Також пошкоджено приватні домоволодіння та цивільний транспорт. 

У Шосткинському районі пошкоджень зазнала інфраструктура та житлові будинки й автомобілі. У Конотопському районі зафіксовано руйнування об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема знищено будинок культури, пошкоджено житловий сектор.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілів, збирають доказову базу та фіксують воєнні злочини РФ. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 26 березня, російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Ізмаїльський район Одеської області. Основними цілями ворога стали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури регіону.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади. Наразі масштаби руйнувань уточнюються, на місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

До слова, російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

