Значні руйнування інфраструктури. Окупанти обстріляли Сумщину пів сотні разів

Упродовж доби росіяни атакували 42 населені пункти Сумської області

Упродовж доби російські війська здійснили 50 обстрілів 42 населених пунктів Сумської області. Під вогнем опинилися громади Сумського, Шосткинського, Конотопського та Охтирського районів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

У Верхньосироватській громаді Сумського району через влучання ворожого БпЛА у вантажний автомобіль травмовано 47-річного чоловіка, також в інших населених пунктах району пошкоджено приватні будинки, адміністративні будівлі, підприємства, транспорт та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів

У Великописарівській громаді Охтирського району внаслідок влучання російського БпЛА поранено двоє людей 60-річний чоловік і 45-річна жінка. Також пошкоджено приватні домоволодіння та цивільний транспорт.

У Шосткинському районі пошкоджень зазнала інфраструктура та житлові будинки й автомобілі. У Конотопському районі зафіксовано руйнування об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема знищено будинок культури, пошкоджено житловий сектор.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілів, збирають доказову базу та фіксують воєнні злочини РФ. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 26 березня, російські терористичні війська здійснили чергову атаку на Ізмаїльський район Одеської області. Основними цілями ворога стали об'єкти портової та енергетичної інфраструктури регіону.

Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження у місті Ізмаїл, а також на території Вилківської громади. Наразі масштаби руйнувань уточнюються, на місцях працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки.

До слова, російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні.