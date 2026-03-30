На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором

Внаслідок удару водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям

На Київщині правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії, що сталася ввечері 29 березня у селі Сулимівка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції о 20:39. За попередньою інформацією, 18-річний місцевий житель на мотоциклі Kawasaki допустив зіткнення з культиватором, який рухався у зустрічному напрямку. Сільськогосподарською технікою керував 42-річний мешканець села.

Внаслідок удару водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, та загинув на місці події до приїзду лікарів.

фото: Національна поліція України

За даним фактом слідчими слідчого управління поліції Київщини розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі встановлюються всі деталі та причини трагедії.

Нагадаємо, 26 березня, близько 10:00 на Кільцевій дорозі неподалік Жулянського шляхопроводу у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Водій автомобіля Fiat, який рухався з боку Академмістечка в напрямку Одеської площі, з невстановлених поки причин виїхав на смугу зустрічного руху. Там сталося лобове зіткнення з автомобілем Renault. Внаслідок зіткнення водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.