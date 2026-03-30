На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором

Ірина Міллер
Ірина Міллер
На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором
Поліція встановлює всі деталі та причини трагедії
фото: Національна поліція України/Facebook

Внаслідок удару водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям

На Київщині правоохоронці розслідують обставини смертельної аварії, що сталася ввечері 29 березня у селі Сулимівка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції о 20:39. За попередньою інформацією, 18-річний місцевий житель на мотоциклі Kawasaki допустив зіткнення з культиватором, який рухався у зустрічному напрямку. Сільськогосподарською технікою керував 42-річний мешканець села.

Внаслідок удару водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, та загинув на місці події до приїзду лікарів.

18-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Kawasaki, допустив зіткнення із культиватором, який рухався у зустрічному напрямку
18-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Kawasaki, допустив зіткнення із культиватором, який рухався у зустрічному напрямку
фото: Національна поліція України

За даним фактом слідчими слідчого управління поліції Київщини розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Наразі встановлюються всі деталі та причини трагедії.

Нагадаємо, 26 березня, близько 10:00 на Кільцевій дорозі неподалік Жулянського шляхопроводу у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Водій автомобіля Fiat, який рухався з боку Академмістечка в напрямку Одеської площі, з невстановлених поки причин виїхав на смугу зустрічного руху. Там сталося лобове зіткнення з автомобілем Renault. Внаслідок зіткнення водій Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Читайте також

На місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини події
На Львівщині у водоймі знайдено тіло військового
15 березня, 20:38
Спасо-Преображенський монастир у Княжичах – монастирський комплекс, який розташований у Броварському районі Київської області
Верховний Суд підтвердив законність передачі ПЦУ монастиря у Княжичах
18 березня, 07:08
Поліція встановлює обставини події
У Бородянці підліток отримав удар струмом на даху електрички
18 березня, 09:41
Київщина: графіки відключення світла 18 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 18 березня 2026 року
18 березня, 12:36
Затриманий виконавець теракту у Бучі. 23 березня 2026 року
Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)
23 березня, 12:46
ДТП на Берестейському проспекті у Києві. 24 березня 2026 року
У Києві після зіткнення з Tesla перекинувся мікроавтобус, є постраждалі (відео)
24 березня, 09:11
Поліцейські встановлюють обставини події
У Білій Церкві вибухнув сміттєвий бак, постраждала 11-річна дитина
25 березня, 23:23
Дрони атакували Київщину
Окупанти атакували Київщину: є поранений
28 березня, 23:52
У ДТП брали участь одразу кілька транспортних засобів – шкільний автобус, легковий автомобіль та самоскид
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих
28 березня, 04:01

У Києві поліція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто (фото)
У Києві поліція викрила масштабну схему незаконної перереєстрації авто (фото)
Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою
Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою
На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором
На Бориспільщині 18-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з культиватором
На Троєщині тепломережі відремонтовано зі збитками у понад 900 тис. грн: деталі справи
На Троєщині тепломережі відремонтовано зі збитками у понад 900 тис. грн: деталі справи
Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)
Рух транспорту Броварським проспектом буде частково обмежено до 15 травня (схема)
Ремонт тунелю на синій гілці метро: оприлюднено деталі проєкту
Ремонт тунелю на синій гілці метро: оприлюднено деталі проєкту

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
