Росія вдарила безпілотниками по Нікополю: є поранені (фото)

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Наслідки ворожої атаки у Нікополі
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Увечері 31 березня російські війська завдали удару безпілотниками по центру Нікополя

Російські окупаційні війська здійснили терористичну атаку на центр Нікополя. Внаслідок удару дрона-камікадзе постраждали 11 мирних мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що близько 18:00 військові РФ поцілили безпілотником безпосередньо у центральну частину міста. У цей час на вулицях та в магазинах перебувало багато людей.

«Унаслідок атаки поранення дістали 11 людей. Пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення магазинів та автомобілі», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України). Прокурори та слідчі продовжують фіксувати докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення.

«Главком» писав, що ворог протягом 31 березня атакували цивільну інфраструктуру Дніпропетровської області. Під ударом опинилися Синельниківський, Нікопольський та Криворізький райони. За даними Дніпропетровської обласної військової адміністрації, ворог застосував увесь спектр озброєння: артилерію, ударні дрони різних модифікацій та керовані авіабомби. 

Нагадаємо, росіяни атакували 18 населених пунктів Харківщини. Російські війська активно застосовували безпілотники різних типів. За даними адміністрації, росіяни атакували область чотирма дронами «Герань-2», одним дроном «Ланцет», дев’ятьма безпілотниками «Молнія», чотирма FPV-дронами, а також 29 безпілотниками, тип яких встановлюється.

До слова, у ніч на 31 березня росіяни атакували Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Бучанський саміт, запит на екстрадицію Міндіча та Цукермана. Головне за 31 березня 2026
Росія вдарила безпілотниками по Нікополю: є поранені (фото)
Як будуть вимикати світло 1 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Окупанти пошкодили газопровід на Сумщині
Коли почнеться реформа мобілізації? Міноборони зробило заяву
Зеленський вшанував жертв Бучі у річницю звільнення міста

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
