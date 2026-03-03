Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети
Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обмінювати власні розробки на PAC-3
фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні є дефіцит ракет PAC-3, тому ми готові обміняти перехоплювачі дронів на них

Президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами 3 березня, інформує «Главком»

Зеленський наголосив, що український оборонно-промисловий комплекс досяг значних успіхів у створенні власних засобів перехоплення. Але  дуже потребує ракети PAC-3. Президент зазначив, що у разі надання таких ракет Україна готова запропонувати партнерам рівноцінний обмін.

«У нас дефіцит PAC-3, так. Наприклад, якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то PAC-3, ракети, якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм перехоплювач. Це рівноцінний обмін», – сказав Зеленський, коментуючи можливість співпраці з країнами Близького Сходу.

Зауважимо, ракети PAC-3 використовуються у складі американських систем Patriot і призначені для перехоплення балістичних і аеродинамічних цілей. Україна отримала перші комплекси Patriot від партнерів у 2023 році та застосовує їх для захисту міст і критичної інфраструктури від ракетних атак Росії. 

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров також заявляв про нестачу ракет. За словами урядовця, інтенсивність російських обстрілів виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони України. Але в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети.

Зауважимо, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.

Читайте також:

Теги: дрон балістичні ракети Володимир Зеленський зброя Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналіст Axios повідомив про розмову Трампа та Зеленського
Зеленський та Трамп провели розмову: перші деталі
25 лютого, 20:43
Зеленський запропонував Орбану домовлятися з Путіним
Зеленський відреагував на претензії Угорщини через зупинку нафтопроводу «Дружби»
24 лютого, 20:10
Президент повідомив, що триває робота над тим, аби в усіх громадах «були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими»
Зеленський доручив забезпечити резервне живлення критичної інфраструктури
18 лютого, 18:30
Зеленський подякував Трампу за санкції проти РФ
Санкції проти РФ. Зеленський розкритикував Європу
16 лютого, 12:10
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
Зеленський зустрівся з Рубіо в Мюнхені: про що говорили
14 лютого, 22:46
Зеленський висловив сподівання, що угода про гарантії безпеки буде укладена раніше за припинення війни
Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа
14 лютого, 16:31
Тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
11 лютого, 15:42
У Богодухові оголосили дні жалоби після цинічного удару РФ по житловому будинку
Удар РФ по будинку в Богодухові: деталі загибелі трьох дітей та батька
11 лютого, 15:28
Візит Рютте до Києва, обстріл України. Головне за 3 лютого 2026
Візит Рютте до Києва, обстріл України. Головне за 3 лютого 2026
3 лютого, 21:20

Політика

Ізраїль атакував топпосадовців Ірану прямо під час обрання наступника Хаменеї
Ізраїль атакував топпосадовців Ірану прямо під час обрання наступника Хаменеї
Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети
Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети
Пекін таємно тисне на Тегеран, аби той не блокував Ормузьку протоку
Пекін таємно тисне на Тегеран, аби той не блокував Ормузьку протоку
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
ЄС розкритикував ідею скороченого вступу України до союзу
ЄС розкритикував ідею скороченого вступу України до союзу
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua