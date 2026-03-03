Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні є дефіцит ракет PAC-3, тому ми готові обміняти перехоплювачі дронів на них

Президент України Володимир Зеленський запропонував міжнародним партнерам унікальну угоду: країна готова передати власні новітні розробки ракет-перехоплювачів в обмін на дефіцитні зенітні ракети PAC-3 для систем Patriot. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами 3 березня, інформує «Главком».

Зеленський наголосив, що український оборонно-промисловий комплекс досяг значних успіхів у створенні власних засобів перехоплення. Але дуже потребує ракети PAC-3. Президент зазначив, що у разі надання таких ракет Україна готова запропонувати партнерам рівноцінний обмін.

«У нас дефіцит PAC-3, так. Наприклад, якщо ми говоримо про зброю під час війни, з якою у нас дефіцит, то PAC-3, ракети, якщо вони нам їх дадуть, ми дамо їм перехоплювач. Це рівноцінний обмін», – сказав Зеленський, коментуючи можливість співпраці з країнами Близького Сходу.

Зауважимо, ракети PAC-3 використовуються у складі американських систем Patriot і призначені для перехоплення балістичних і аеродинамічних цілей. Україна отримала перші комплекси Patriot від партнерів у 2023 році та застосовує їх для захисту міст і критичної інфраструктури від ракетних атак Росії.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров також заявляв про нестачу ракет. За словами урядовця, інтенсивність російських обстрілів виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони України. Але в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети.

Зауважимо, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.