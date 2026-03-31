Росія навмисно спрямовує українські дрони в країни Балтії – Сибіга

Сибіга заявив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони проти Балтійських країн

За даними розвідки, Росія свідомо спричинила інциденти із дронами, які фіксували у Балтійських країнах

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 31 березня 2026 року заявив, що Україна має розвіддані про навмисне спрямування Росією українських дронів у бік країн Балтії та Фінляндії інформує «Главком».

Глава української дипломатії зазначив, що він особисто та представники інших причетних органів перебувають на зв'язку з друзями з Естонії, Латвії, Литви та з Фінляндії щодо інцидентів із дронами і оперативно діляться всією необхідною інформацією.

«Я можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дрони у бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб убезпечити їх від таких інцидентів у майбутньому… Крім того, я з певністю можу заявити, що в усіх цих випадках йшлося про абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії», – сказав Андрій Сибіга.

За словами міністра, аналіз інцидентів останнього тижня свідчить про використання росіянами засобів радіоелектронної боротьби для зміни курсу безпілотників.

Також дипломат підкреслив, що Україна разом із партнерами має дати цьому спільну відсіч і не дозволити Москві скористатися такими ситуаціями.

«Я вдячний всім нашим партнерам балтійцям, а також фінам, які разом із нами чітко заявляють: причина цих інцидентів - у Росії. Саме російська війна створила всі ці загрози, і саме Росію потрібно примусити до миру», – підсумував він.

Нагадаємо, Україна офіційно перепросила у жителів балтійських країн після інцидентів з українськими безпілотниками, які залетіли на території Естонії, Латвії та Литви.

«Главком» писав, що зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими. За даними Міноборони, два безпілотники упали на землю неподалік Коувола. Це місто розташоване приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією. Згодом поліція повідомила про третій безпілотник, який приземлився на лід у районі Меллстенінранта в Еспоо.