Росія навмисно спрямовує українські дрони в країни Балтії – Сибіга

Лариса Голуб
glavcom.ua
Сибіга заявив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони проти Балтійських країн
фото з відкритих джерел

За даними розвідки, Росія свідомо спричинила інциденти із дронами, які фіксували у Балтійських країнах 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 31 березня 2026 року заявив, що Україна має розвіддані про навмисне спрямування Росією українських дронів у бік країн Балтії та Фінляндії інформує «Главком».  

Глава української дипломатії зазначив, що він особисто та представники інших причетних органів перебувають на зв'язку з друзями з Естонії, Латвії, Литви та з Фінляндії щодо інцидентів із дронами і оперативно діляться всією необхідною інформацією.

«Я можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дрони у бік цих країн. І ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб убезпечити їх від таких інцидентів у майбутньому… Крім того, я з певністю можу заявити, що в усіх цих випадках йшлося про абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії», – сказав Андрій Сибіга.

За словами міністра, аналіз інцидентів останнього тижня свідчить про використання росіянами засобів радіоелектронної боротьби для зміни курсу безпілотників.

Також дипломат підкреслив, що Україна разом із партнерами має дати цьому спільну відсіч і не дозволити Москві скористатися такими ситуаціями.

«Я вдячний всім нашим партнерам балтійцям, а також фінам, які разом із нами чітко заявляють: причина цих інцидентів - у Росії. Саме російська війна створила всі ці загрози, і саме Росію потрібно примусити до миру», – підсумував він.

Нагадаємо, Україна офіційно перепросила у жителів балтійських країн після інцидентів з українськими безпілотниками, які залетіли на території Естонії, Латвії та Литви. 

«Главком» писав, що зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими. За даними Міноборони, два безпілотники упали на землю неподалік Коувола. Це місто розташоване приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією. Згодом поліція повідомила про третій безпілотник, який приземлився на лід у районі Меллстенінранта в Еспоо.

«Не здатна впоратися з викликами». США розкритикували Світову організацію торгівлі
Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу щонайменше на місяць – Reuters
Росія навмисно спрямовує українські дрони в країни Балтії – Сибіга
Польща проведе секретну репетицію початку війни: про що йдеться
Китай і Пакистан запропонували план припинення війни на Близькому Сході
Британія погодилася захистити союзників на Близькому Сході від Ірану

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

