Окупанти атакували Київщину: є поранений

glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували Київщину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

67-річний чоловік отримав травми від уламків скла

Увечері, 28 березня окупанти атакували Київську область дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Броварському районі. Про це повідомив очільник КОВА Микола Калашник, пише «Главком».

За повідомленням КОВА, у східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок.

Унаслідок вибухової хвилі 67-річний чоловік отримав травми від уламків скла.

«На щастя, поранення незначні – госпіталізація не знадобилася, всю необхідну допомогу йому надали на місці. Ворог не припиняє терор проти людей, їхніх домівок і нашого звичного життя. Звертаюся до всіх жителів області: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, обов’язково перебувайте у безпечних місцях», – написав він.

Нагадаємо, у Броварах внаслідок російської атаки зруйновано частину сімейного автосервісу «Bosch Авто Сервіс «Бровакар»». Підприємство родини Марченків працювало у місті не один десяток років.

За словами власників, у ніч на 22 березня знищено половину головного приміщення, де розташовувалися серверна з базою даних клієнтів, склад автозапчастин і шин, а також пункт шиномонтажу, який напередодні запустили.

До слова, у ніч проти 14 березня російські окупанти завдали удару по місту Бровари у Київській області. Через ворожий обстріл загинули містяни, ще щонайменше 10 людей отримали поранення.

Окупанти атакували Київщину: є поранений
