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    Аварія залишила без тепла і гарячої води центр Києва

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    Сталося пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській - Аварія залишила без тепла і гарячої води центр Києва
    Сталося пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській
    Фото: Київтеплоенерго

    Послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено у 86 житлових будинків на Печерську

    У ніч на 8 лютого близько 2 години сталося експлуатаційне пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврська, 13 у Печерському районі Києва.

    Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

    Аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно локалізувала місце пошкодження і одразу розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня.

    Через аварію тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено у 86 житлових будинків.

    Також без опалення навчальні заклади, що знаходяться у цьому мікрорайоні. Як стало відомо «Главкому», адміністрації дитячих садочків до 7 години ранку повідомили батьків про аварію та відсутність опалення і попросили залишити дітей вдома.

    У Київтеплоенерго зазначили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987р.).

    Нагадаємо, у Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

    У кінці січня 2021 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Києву три аварійно-ремонтних автомобілі та одну пересувну діагностичну лабораторію для оперативного виявлення та усунення аварій на тепломережах міста. 

    Обсяг робіт, який здійснюють передані автомобілі, дозволить «Київтеплоенерго» відновлювати теплопостачання для споживачів у середньому на 2,5 години швидше, тим самим скорочуючи час відключень, зменшуючи втрати, експлуатаційні витрати та покращуючи якість послуг з теплопостачання.

    Теги: Київ ремонт аварія Київтеплоенерго
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