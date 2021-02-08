Аварія залишила без тепла і гарячої води центр Києва

Послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено у 86 житлових будинків на Печерську

У ніч на 8 лютого близько 2 години сталося експлуатаційне пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврська, 13 у Печерському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

Аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно локалізувала місце пошкодження і одразу розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня.

Через аварію тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено у 86 житлових будинків.

Також без опалення навчальні заклади, що знаходяться у цьому мікрорайоні. Як стало відомо «Главкому», адміністрації дитячих садочків до 7 години ранку повідомили батьків про аварію та відсутність опалення і попросили залишити дітей вдома.

У Київтеплоенерго зазначили, що пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію 34 роки тому (1987р.).

Нагадаємо, у Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.

У кінці січня 2021 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Києву три аварійно-ремонтних автомобілі та одну пересувну діагностичну лабораторію для оперативного виявлення та усунення аварій на тепломережах міста.

Обсяг робіт, який здійснюють передані автомобілі, дозволить «Київтеплоенерго» відновлювати теплопостачання для споживачів у середньому на 2,5 години швидше, тим самим скорочуючи час відключень, зменшуючи втрати, експлуатаційні витрати та покращуючи якість послуг з теплопостачання.