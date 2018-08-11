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    Новини

    Авто з жінкою та двома дітьми перекинулось у Києві

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    Перекинута біля зоопарку автівка - Авто з жінкою та двома дітьми перекинулось у Києві
    Фото: dtp.kiev.ua
    Перекинута біля зоопарку автівка

    Дітей визволяти з перекинутої автівки довелося поліції

    У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з автівкою, де перебували двоє дітей. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.

    За його даними, аварія трапилася на проспекті Перемоги біля столичного зоопарку.

    Дівчина на автомобілі Honda Jazz їхала по проспекту Перемоги в бік Шулявки, і, втративши управління, зачепила дів припарковані на узбіччі авто, а потім перекинулася. У машині Honda було двоє дітей.

    Поліція приїхала швидко і витягла з авто водія і дітей, які були затиснуті. В результаті ніхто не постраждав.

    На місці працювала поліція.

    Нагадаємо, у Києві у ніч на 11 серпня водій автомобіля Lexus збив на пішохідному переході пішохода і не зупиняюсь, втік з місця пригоди.

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