Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування

За даними активістів, «Київпастранс» досі не налагодив коректне відображення тимчасових маршрутів у мобільних додатках

Через енергетичну кризу та екстремальні холоди у столиці замість електротранспорту продовжують курсувати автобуси. Однак кияни скаржаться на серйозні труднощі: некоректну роботу сервісів відстеження та надто довге очікування на зупинках у мороз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГО «Пасажири Києва».

За даними активістів, «Київпастранс» досі не налагодив коректне відображення тимчасових маршрутів у мобільних додатках (зокрема в «Київ Цифровий»). Ситуація виглядає так:

Автобуси-замінники часто відображаються на своїх старих маршрутах, з яких їх фактично зняли.

Пасажири бачать транспорт на карті там, де його немає, і навпаки – не можуть відстежити реальний прибуток потрібного автобуса.

Через те, що техніку масово перекинули на дублювання трамваїв та тролейбусів, на регулярних лініях кількість автобусів значно зменшилася.

«Очікування на зупинках у мороз може сягати 30 хвилин і більше, при цьому розклади руху в системі не скореговані», – зазначають у ГО «Пасажири Києва».

Наразі у Києві діють такі тимчасові лінії:

Замість трамваїв: № 22т, 27т, 28т, 29т та 12т (курсує до Пущі-Водиці).

Замість тролейбусів: № 29тр, 30тр, 31тр, 37тр, 47тр, 50тр, 50кр та 16к.

Нагадаємо, 12 січня, у зв’язку з призупиненням руху електротранспорту на лівому березі столиці, для забезпечення транспортного сполучення рух трамваїв і тролейбусів дублювали автобуси. 13 січня дублювання маршрутів було продовжено.

Через масштабну повітряну тривогу, що розпочалася сьогодні вночі і тривала до ранку, Київський метрополітен працював в особливому режимі. О 9 годині ранку метрополітен поновив рух поїздів у звичайному режимі.