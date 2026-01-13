Головна Київ Новини
search button user button menu button

Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування
Зупинка «Парк «Перемога» о 18:10, на якій зазвичай небагатолюдно
фото: Дмитро Пилипенко/Facebook

За даними активістів, «Київпастранс» досі не налагодив коректне відображення тимчасових маршрутів у мобільних додатках 

Через енергетичну кризу та екстремальні холоди у столиці замість електротранспорту продовжують курсувати автобуси. Однак кияни скаржаться на серйозні труднощі: некоректну роботу сервісів відстеження та надто довге очікування на зупинках у мороз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГО «Пасажири Києва».

За даними активістів, «Київпастранс» досі не налагодив коректне відображення тимчасових маршрутів у мобільних додатках (зокрема в «Київ Цифровий»). Ситуація виглядає так:

  • Автобуси-замінники часто відображаються на своїх старих маршрутах, з яких їх фактично зняли.
  • Пасажири бачать транспорт на карті там, де його немає, і навпаки – не можуть відстежити реальний прибуток потрібного автобуса.

Через те, що техніку масово перекинули на дублювання трамваїв та тролейбусів, на регулярних лініях кількість автобусів значно зменшилася.

«Очікування на зупинках у мороз може сягати 30 хвилин і більше, при цьому розклади руху в системі не скореговані», – зазначають у ГО «Пасажири Києва».

Наразі у Києві діють такі тимчасові лінії:

  • Замість трамваїв: № 22т, 27т, 28т, 29т та 12т (курсує до Пущі-Водиці).
  • Замість тролейбусів: № 29тр, 30тр, 31тр, 37тр, 47тр, 50тр, 50кр та 16к.

Нагадаємо, 12 січня, у зв’язку з призупиненням руху  електротранспорту на лівому березі столиці, для забезпечення транспортного сполучення рух трамваїв і тролейбусів дублювали автобуси. 13 січня дублювання маршрутів було продовжено.

Через масштабну повітряну тривогу, що розпочалася сьогодні вночі і тривала до ранку, Київський метрополітен працював в особливому режимі. О 9 годині ранку метрополітен поновив рух поїздів у звичайному режимі. 

Читайте також:

Теги: відключення світла Київпастранс громадський транспорт транспорт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
Чому історія з російською церковною школою у Києві – це не катастрофа, а показник змін
7 сiчня, 13:00
Пошкоджень зазнали вікна в житловому будинку
В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, є постраждалий (фото)
22 грудня, 2025, 06:56
Через наслідки ДТП рух у бік столиці тимчасово перекритий
Серйозна аварія на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ – Чоп
20 грудня, 2025, 15:59
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
3 сiчня, 03:28
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 січня 2026 року
6 сiчня, 21:11
Уряд розглядав план скоротити час відключень світла в побутових споживачів
Відключення світла: Свириденко повідомила гарні новини
21 грудня, 2025, 19:46
Внаслідок атаки майже повністю знеструмленими залишилися Дніпропетровська та Запорізька області
Міненерго повідомило про критичну ситуацію у Дніпропетровській і Запорізькій областях
7 сiчня, 23:39
Кличко відвідав 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі
Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва
1 сiчня, 14:07
Леонід Дубінін за кермом тролейбуса Škoda 15Tr02/6 № 477 та тролейбус МТБ-82 № 3, на якому він працював
У Києві помер легендарний водій тролейбуса з 60-річним стажем Леонід Дубінін
9 сiчня, 02:55

Новини

Електротранспорт на правому березі Києва зупинено: повний перелік автобусів-замінників
Електротранспорт на правому березі Києва зупинено: повний перелік автобусів-замінників
Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування
Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: дані моніторингу
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: дані моніторингу
Перебої зі світлом, теплом та водою: як подати заявку на 15-51, якщо лінія перевантажена
Перебої зі світлом, теплом та водою: як подати заявку на 15-51, якщо лінія перевантажена
На Київщині депутат не зміг пояснити походження двох автівок та 10 ділянок землі
На Київщині депутат не зміг пояснити походження двох автівок та 10 ділянок землі
Нічна атака на Київщину: пошкодження зафіксовано у трьох районах
Нічна атака на Київщину: пошкодження зафіксовано у трьох районах

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua