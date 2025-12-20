Серйозна аварія на Рівненщині: ДТП з вісьмома авто паралізувала трасу Київ – Чоп

Внаслідок масового зіткнення відбулося загорання автомобілів

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 грудня, близько 13:00 на трасі Київ – Чоп – у селі Біла Криниця. За попередньою інформацією, в аварію потрапили близько восьми транспортних засобів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Рівеньської області.

Внаслідок масового зіткнення відбулося загорання автомобілів. На місце події оперативно прибули рятувальники та екстрені служби, які ліквідували пожежу та розпочали деблокування людей з пошкоджених авто.

За попередніми даними, постраждали троє осіб. Рятувальники звільнили їх із понівечених транспортних засобів. Потерпілих доставили до медичного закладу, де вони проходять необхідне обстеження та отримують допомогу.

Через наслідки ДТП рух у бік столиці тимчасово перекритий. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування поїздок та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Раніше у Київській області на Житомирській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та легковика. Внаслідок зіткнення автомобілів виник затор, попередньо, є постраждалі.

Нагадаємо, 17 грудня на автодорозі Біла Церква – Фастів, поблизу села Дрозди трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів. Правоохоронці попередньо встановили, що 29-річний водій позашляховика Mitsubishi рухався в напрямку села Дрозди. Кермувальник, виконуючи маневр обгону вантажного автомобіля, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Peugeot, а також зачепив кузов вантажівки.