Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва

Кличко відвідав 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі

Для Віталія Кличка вже стало традицією зустрічати Новий рік з бійцями на фронті

Київський міський голова Віталій Кличко зустрів новий 2026 рік з бійцями на фронті. Він відвідав 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні Київського міського голови Віталія Кличка, інформує «Главком».

«Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно зустрічаю його з бійцями на фронті. Цього разу відвідую загалом 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі», – повідомив мер столиці.

Кличко відвідав 72-у окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців скриншот відео

Кличко зазначив, що відвіз українським захисникам 29 270 дронів. Це FPV, Autel Evo, Mavic нічні і денні, важкі бомбери. Крім того бійці отримали від громади Києва тягачі, екскаватори, 12 автівок (пікапів), системи РЕБ, детектори дронів, радіостанції різного типу та автомобільну шиномонтажну станцію.

«Як можемо, підтримуємо наших захисників. Втомлені, без сну, під постійним вогнем ворога, в мороз і сніг, далеко від своїх родин, вони героїчно бʼються. За наше вільне майбутнє, за нашу державу», – зауважив Київський міський голова.

Нагадаємо, Київрада ухвалила бюджет столиці на 2026 рік – на рівні понад 106 млрд грн. За словами мера столиці, кошторис збалансований «у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців».

До слова, 4 грудня, Київська міська рада ухвалила важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць», значно збільшивши її фінансування.