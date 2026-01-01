Головна Київ Новини
search button user button menu button

Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва
Кличко відвідав 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі
скриншот відео

Для Віталія Кличка вже стало традицією зустрічати Новий рік з бійцями на фронті

Київський міський голова Віталій Кличко зустрів новий 2026 рік з бійцями на фронті. Він відвідав 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні Київського міського голови Віталія Кличка, інформує «Главком».

«Наші захисники передають усім вітання з Новим роком! Уже традиційно зустрічаю його з бійцями на фронті. Цього разу відвідую загалом 13 підрозділів на Харківському напрямку та на Донбасі», – повідомив мер столиці.

Кличко відвідав 72-у окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців
Кличко відвідав 72-у окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців
скриншот відео

Кличко зазначив, що відвіз українським захисникам 29 270 дронів. Це FPV, Autel Evo, Mavic нічні і денні, важкі бомбери. Крім того бійці отримали від громади Києва тягачі, екскаватори, 12 автівок (пікапів), системи РЕБ, детектори дронів, радіостанції різного типу та автомобільну шиномонтажну станцію. 

«Як можемо, підтримуємо наших захисників. Втомлені, без сну, під постійним вогнем ворога, в мороз і сніг, далеко від своїх родин, вони героїчно бʼються. За наше вільне майбутнє, за нашу державу», – зауважив Київський міський голова.

Нагадаємо, Київрада ухвалила бюджет столиці на 2026 рік – на рівні понад 106 млрд грн. За словами мера столиці, кошторис збалансований  «у тих умовах, в яких працює економіка Києва. І в тих потребах життєзабезпечення столиці та її мешканців». 

До слова, 4 грудня, Київська міська рада ухвалила важливі зміни до цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць», значно збільшивши її фінансування. 

Теги: Віталій Кличко мер Київ столиця Різдвяні свята військові Донбас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
У Києві повітряна тривога тривала майже 10 годин
27 грудня, 2025, 11:25
Карпатський напрямок традиційно на першому місці, щоб українські військові та родини з дітьми могли відпочити
«Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди на різдвяні та новорічні свята: список
23 грудня, 2025, 18:56
З 19 грудня 2025 року новим керівником ПрАТ Холдингова компанія «Київміськбуд» став Дмитро Нікіфоров
«Київміськбуд» отримав нового керівника: що про нього відомо
22 грудня, 2025, 11:56
За словами мера, проєкт бюджету Києва запланований на рівні понад 106 млрд грн
Понад 106 млрд грн: Кличко повідомив, на що передбачені гроші в бюджеті столиці на 2026 рік
18 грудня, 2025, 12:24
10-та бригада була сформована у 2015 році
Військовий-репер та переможець «Голосу країни» написали бойову пісню для бригади «Едельвейс»
16 грудня, 2025, 18:55
Ольга Дроздова бере участь у судових засіданнях дистанційно з-за кордону
Закупівля овочерізок у столичні укриття: скандальна чиновниця, знайшлася у… турецькій лікарні
13 грудня, 2025, 20:23
Депутат наголошує, що повністю закрити потребу в суттєвому підвищенні зарплат не вдасться, але мінімальне зростання – реальне
Підвищення зарплат військовим можливе: нардеп назвав витрати, які можна скоротити
5 грудня, 2025, 14:21
За скоєне ДТП водієві загрожує до десяти років позбавлення волі
Водія Tesla, який на смерть збив школярку на пішохідному переході на Оболоні, взято під варту
1 грудня, 2025, 17:02
Зловмисниці повідомлено про підозру, за невдалий «жарт» їй загрожує до восьми років позбавлення волі
У Києві жінка погрожувала підірвати відділення поліції гранатою
1 грудня, 2025, 16:39

Новини

Стало відомо, скільки немовлят народилося у Києві в першу ніч 2026 року
Стало відомо, скільки немовлят народилося у Києві в першу ніч 2026 року
«Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини  
«Укрзалізниця» запустила оновлену інклюзивну електричку з Київщини  
Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва
Стало відомо, де та з ким зустрічав Новий рік мер Києва
Персональний супровід для ветеранів у лікарнях Києва: як скористатися послугою
Персональний супровід для ветеранів у лікарнях Києва: як скористатися послугою
Голова КМВА назвав кількість жертв російських обстрілів у Києві за минулий рік
Голова КМВА назвав кількість жертв російських обстрілів у Києві за минулий рік
Яким повітрям дихає столиця у перший день 2026 року: дані моніторингу
Яким повітрям дихає столиця у перший день 2026 року: дані моніторингу

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua