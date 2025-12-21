Головна Країна Події в Україні
Відключення світла: Свириденко повідомила гарні новини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відключення світла: Свириденко повідомила гарні новини
Уряд розглядав план скоротити час відключень світла в побутових споживачів
фото з відкритих джерел

Кількість відключень може зменшитися

У результаті перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури вдалося вивільнити енергетичний ресурс. Уряд поставив завдання до 24 грудня забезпечити його перенаправлення для потреб населення. Як інформує «Главком», про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Ідеться про перенаправлення до 1 ГВт вивільненого енергетичного ресурсу.

«Це один із кроків, який допоможе збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень у людей. Працюємо й за іншими напрямками, зокрема збільшення імпорту електричної енергії, відновлення пошкодженої атаками ворога генерації, а також нарощування індивідуальної генерації», – написала Свириденко.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

