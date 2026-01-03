Головна Київ Новини
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Повітряна тривога у Києві тривала п'ятнадцять хвилин
Можна виходити з укриттів

У Києві о 03:07 оголосили повітряну тривогу. О 03:23 був відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у Харкові російські війська завдали удару по житловому будинку. Рятувальники виявили тіло дитини під завалами. 

«За попередньою інформацією, під завалами знайдено загиблого хлопчика. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю. Інформація зʼясовується Пошуково-рятувальна операція в Харкові триває», – йдеться у повідомленні голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

