Автобусний маршрут №31 змінить розклад руху
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Громадський транспорт столиці
Із 1 лютого на прохання киян змінить рух автобусний маршрут № 31
На численні звернення пасажирів, а також із метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Шевченківського району, з 1 лютого 2018 року вносяться зміни в роботу автобусного маршруту № 31: «ст. м. «Політехнічний інститут» – вул. Татарська».
Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».
Автобуси маршруту № 31 курсуватимуть так:
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Схема руху автобусного маршруту №31
Із розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитись на сайті в розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».