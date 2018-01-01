Автобусний маршрут №31 змінить розклад руху

Із 1 лютого на прохання киян змінить рух автобусний маршрут № 31

На численні звернення пасажирів, а також із метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Шевченківського району, з 1 лютого 2018 року вносяться зміни в роботу автобусного маршруту № 31: «ст. м. «Політехнічний інститут» – вул. Татарська». Про це інформують в



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Громадський транспорт столиці

Із 1 лютого на прохання киян змінить рух автобусний маршрут № 31

На численні звернення пасажирів, а також із метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Шевченківського району, з 1 лютого 2018 року вносяться зміни в роботу автобусного маршруту № 31: «ст. м. «Політехнічний інститут» – вул. Татарська».

Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Автобуси маршруту № 31 курсуватимуть так:

вул. Татарська – вул. Нагірна – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Деревлянська – вул. Білоруська – вул. Дегтярівська – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Маршала Рибалка – вул. Шолуденка – просп. Перемоги – ст. м. «Політехнічний інститут».

Схема руху автобусного маршруту №31

Із розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитись на сайті в розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».