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    Автобусний маршрут №31 змінить розклад руху

    Із 1 лютого на прохання киян змінить рух автобусний маршрут № 31
    На численні звернення пасажирів, а також із метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Шевченківського району, з 1 лютого 2018 року вносяться зміни в роботу автобусного маршруту № 31: «ст. м. «Політехнічний інститут» – вул. Татарська». Про це інформують в
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    Громадський транспорт столиці
    Громадський транспорт столиці

    Із 1 лютого на прохання киян змінить рух автобусний маршрут № 31

    На численні звернення пасажирів, а також із метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців Шевченківського району, з 1 лютого 2018 року вносяться зміни в роботу автобусного маршруту № 31: «ст. м. «Політехнічний інститут» – вул. Татарська».

    Про це інформують в КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    Автобуси маршруту № 31 курсуватимуть так:

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    • вул. Татарська – вул. Нагірна – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Деревлянська – вул. Білоруська – вул. Дегтярівська – вул. Митрофана Довнар-Запольського – вул. Маршала Рибалка – вул. Шолуденка – просп. Перемоги – ст. м. «Політехнічний інститут».
    Схема руху автобусного маршруту №31
    Схема руху автобусного маршруту №31

    Із розкладом руху наземного транспорту можна ознайомитись на сайті в розділі «Пасажирам – Маршрути та розклад руху».

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