У столиці молодик помер після ін’єкції у піцерії: опубліковано фото
- Сьогодні, 01:59
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Наразі, на місці працюють поліцейські
На проспекті Степана Бандери, 6 у столиці 29 січня хлопець помер, після того як здійснив собі ін’єкцію.
Про це повідомляє «Київ оперативний».
Подія трапилася у піцерії Domino’s близько 20:30 – чоловік зайшов у туалет, здійснив ін’єкцію шприцем невідомої речовини (попередньо – наркотик) та впав без ознак життя.
Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть молодика.
Наразі, на місці працюють поліцейські.
Заклад харчування тимчасово зачинено.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали працівника одного з районних відділень поліції Кривого Рогу, який організував збут наркотиків та зброї.
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Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та дрібнокаліберного пістолета за чотирнадцять тисяч гривень, призначеного для стрільби бойовими набоями.