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    У столиці молодик помер після ін’єкції у піцерії: опубліковано фото

    Наразі, на місці працюють поліцейські
    На проспекті Степана Бандери, 6 у столиці 29 січня хлопець помер, після того як здійснив собі ін’єкцію. Про це повідомляє «Київ оперативний». Подія трапилася у піцерії Domino’s близько 20:30 – чоловік зайшов у туалет, здійснив ін’єкцію шприцем невідомої речовини (попередньо – наркотик) та впав без ознак
    • Сьогодні, 01:59
    • Розсилка

    Наразі, на місці працюють поліцейські

    На проспекті Степана Бандери, 6 у столиці 29 січня хлопець помер, після того як здійснив собі ін’єкцію.

    Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Подія трапилася у піцерії Domino’s близько 20:30 – чоловік зайшов у туалет, здійснив ін’єкцію шприцем невідомої речовини (попередньо – наркотик) та впав без ознак життя.

    Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть молодика.

    Наразі, на місці працюють поліцейські.

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    У столиці молодик помер після ін’єкції у піцерії: опубліковано фото
    У столиці молодик помер після ін’єкції у піцерії: опубліковано фото
    У столиці молодик помер після ін’єкції у піцерії: опубліковано фото
    У столиці молодик помер після ін’єкції у піцерії: опубліковано фото

    Заклад харчування тимчасово зачинено.

    Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали працівника одного з районних відділень поліції Кривого Рогу, який організував збут наркотиків та зброї.

    Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський, який має доступ до наркотичних речовин та зброї, що зберігаються у кімнаті речових доказів районного відділення поліції, налагодив їх збут місцевим мешканцям.

    Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та дрібнокаліберного пістолета за чотирнадцять тисяч гривень, призначеного для стрільби бойовими набоями.


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    Київ смерть наркотики
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