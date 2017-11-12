У столиці молодик помер після ін’єкції у піцерії: опубліковано фото

Наразі, на місці працюють поліцейські

На проспекті Степана Бандери, 6 у столиці 29 січня хлопець помер, після того як здійснив собі ін’єкцію.

Про це повідомляє «Київ оперативний».

Подія трапилася у піцерії Domino’s близько 20:30 – чоловік зайшов у туалет, здійснив ін’єкцію шприцем невідомої речовини (попередньо – наркотик) та впав без ознак життя.

Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть молодика.

Наразі, на місці працюють поліцейські.

Заклад харчування тимчасово зачинено.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали працівника одного з районних відділень поліції Кривого Рогу, який організував збут наркотиків та зброї.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський, який має доступ до наркотичних речовин та зброї, що зберігаються у кімнаті речових доказів районного відділення поліції, налагодив їх збут місцевим мешканцям.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та дрібнокаліберного пістолета за чотирнадцять тисяч гривень, призначеного для стрільби бойовими набоями.



