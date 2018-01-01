Сьогодні на вулицях столиці запрацюють продовольчі ярмарки (адреси)

Із 30 січня до 4 лютого в Києві будуть проведені сезонні ярмарки

У місті будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Так, ярмарки пройдуть: 30 січня (вівторок) у: Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;