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    Сьогодні на вулицях столиці запрацюють продовольчі ярмарки (адреси)

    Із 30 січня до 4 лютого в Києві будуть проведені сезонні ярмарки
    У місті будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва. Так, ярмарки пройдуть: 30 січня (вівторок) у: Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
    • Сьогодні, 07:13
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    Із 30 січня до 4 лютого в Києві будуть проведені сезонні ярмарки

    У місті будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Так, ярмарки пройдуть:

    30 січня (вівторок) у:

    • Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Багговутівська, 1.

    31 січня (середа) у:

    1 лютого (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
    • Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    2 лютого (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах Мілютенка та вул. Братиславської);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Печерському районі – перетин вулиць Л. Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
    • Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. Керченська (в межах вул. Донецької та Мартиросяна), вул. П. Козицького (в межах вулиць Єриванської та Уманської);
    • Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ризька, 1, вул. Деревлянська, 16.

    3 лютого (субота) у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна.

    4 лютого (неділя) у:

    • Дарницькому районі – перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • Дніпровському районі – вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської).
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