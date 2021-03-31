Автомобільного крадія на Дарниці затримали завдяки відеокамерам

Поліція перевіряє затриманого на причетність до інших злочинів

У Києві затримано чоловіка, який протягом однієї ночі обікрав два автомобілі. Як повідомляє відділ комунікації Національної поліції, майже одночасно до чергової частини Дарницького управління поліції звернулися двоє чоловіків та заявили про викрадення особистих речей з їх автомобілів, які були припарковані на вулиці Срібнокільській. В одного чоловіка з багажного відділення зникли колонки, рюкзак, масло для автомобіля, а в іншого – ящик з інструментами.

Працівники відділу кримінальної поліції районного управління переглянули записи з камер відеоспостереження та у ході оперативно-розшукових заходів затримали крадія. Ним виявився 36-річний уродженець Миколаївської області. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та має непогашену судимість за вчинення аналогічних злочинів.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою.

В рамках проведення досудового розслідування поліцейські встановлюють причетність затриманого до вчинення подібних правопорушень на території Києва.

Як повідомлялося раніше, у Києві невідомі обікрали авто очільника Антикорупційної прокуратури. Здобиччю зловмисників стали відеореєстратор, цукерки і ліхтарик.