Закінчив курси керування БпЛА: з’явилися нові деталі про підозрюваного у вбивстві Фаріон

За словами батька підозрюваного, мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів

Затриманий 18-річний хлопець, якого правоохоронці підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, закінчив курси керування БпЛА, щоб долучитися до українського війська. Про це журналістам «Схем» повідомив батько затриманого юнака.

Журналісти зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини.

Затримання підозрюваного у вбивстві Фаріон фото: Facebook/Національна поліція України

«Я на фронті зараз, сина особисто давно не бачив, спілкувалися регулярно телефоном. Мені дружина сьогодні зателефонувала, сказала, що відбулося затримання сина. Чи затримання, чи арешт – тут же теж не зрозуміло. Не все так «гладко» було: дружину тримали поза помешканням, забрали техніку, скрутили сина», – розповів чоловік.

За словами батька підозрюваного, мотивів для убивства Фаріон не було, він не мав ніяких українофобських поглядів, він патріот.

Ймовірний підозрюваний у вбивстві Фаріон скріншот

«Навпаки: він закінчив курси керування БПЛА, щоб долучитися до українського війська, займався футболом», – сказав батько затриманого.

Крім того, OSINT-аналітики «Телебачення Торонто» змогли ідентифікувати особу, яку прокуратура підозрює у вбивстві Ірини Фаріон. За словами журналістів, ним виявився 18-річний житель Дніпра В’ячеслав Федорович Зінченко.

З відкритих джерел відомо, що В’ячеслав народився 3 квітня 2006 року. Проходив навчання в Дніпровській гімназії №62. Також грав у футбольній команді МДЮСШ U-19. В сезоні 2023/2024 у складі команди провів 3 матча.

Зокрема, OSINT-аналітики змогли ідентифікувати акаунт підозрюваного В’ячеслава Зінченка в Telegram

«Він підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Там В’ячеслав залишав антисемітські та расистські коментарі. А в січні цього року згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон», – зазначають журналісти.

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронці затримали 18-річного хлопця. Його підозрюють у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон у Львові.

Згодом стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Правоохоронці готують затриманому 18-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці та народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон, повідомлення про підозру в умисному вбивстві.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю.

Раніше Софія Семчишин розповіла, що її мати Ірина Фаріон планувала відпочити із сім'єю на морі перед тим, як її вбили. «Ти мала їхати до нас, бо ми мали їхати на море. Нарешті відпочити. Ти мені телефоном казала, що хочеш відпочити. Ти нарешті хочеш відпочити. Ти хотіла побути з нами», – розповідає донька Фаріон. Софія Семчишин зазначила, що в останній свій день Фаріон забирала внука Дмитра із садочка.

До слова, 22 липня мешканці та гості Львова попрощалися із народною депутаткою VII скликання, мовознавицею Іриною Фаріон. Похорон розпочався з прощальної панахиди у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, де зібралися рідні, друзі, колеги, військові та небайдужі львів'яни. Серед них однопартійці Фаріон: лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок та інші колишні депутати.

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Львів проводжає Ірину Фаріон фото: Павло Вуєць/glavcom.ua

Згодом траурна процесія з труною Ірини Фаріон рушила з Гарнізонного храму на Личаківський цвинтар. Процесія скандувала «Мова має значення». Поховання Фаріон завершилося близько 17:30. Присутні на похороні Ірини Фаріон заспівали гімн України на Личаківському кладовищі. Також згодом лунав гімн ОУН.