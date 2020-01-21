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    На Відрадному в Києві згоріла вщент квартира (фото, відео)

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    На Відрадному в Києві згоріла вщент квартира (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Мешканці будинку кажуть, що власниця квартири розвела багаття прямо в кімнаті

    У понеділок, 20 січня, на бульварі Вацлава Гавела, 79А в Києві сталася пожежа. За даною адресою на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку загорілася квартира.

    Займання сталося близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами мешканців цього будинку, в квартирі, в якій знаходився осередок загоряння, проживала літня жінка. Що стало причиною загоряння, невідомо. Одні сусіди заявляли, що у власниці житла проблеми з психікою і вона сама влаштувала пожежу, розвівши багаття прямо в кімнаті. Інші цю інформацію заперечили і позитивно відгукувалися про постраждалу жінку.

    Коли на місце прибули рятувальники, вони довгий час не могли потрапити в квартиру, двері ніхто не відчиняв, а полум'я вже билося через вікна. Всередину потрапили за допомогою пожежної драбини, але, коли співробітники ДСНС приступили до локалізації, житло вигоріло вже фактично дотла.

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    На Відрадному в Києві згоріла вщент квартира (фото, відео)
    На Відрадному в Києві згоріла вщент квартира (фото, відео)
    На Відрадному в Києві згоріла вщент квартира (фото, відео)
    На Відрадному в Києві згоріла вщент квартира (фото, відео)
    На Відрадному в Києві згоріла вщент квартира (фото, відео)
    На Відрадному в Києві згоріла вщент квартира (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Всі жителі під'їзду самостійно покинули будинок, тільки власницю згорілої квартири винесли рятувальники і відразу передали її медикам. Про стан постраждалої нічого невідомо.

    На місці працювали співробітники ДСНС, патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.

    Причини пожежі встановлюються.

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