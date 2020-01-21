На Відрадному в Києві згоріла вщент квартира (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Мешканці будинку кажуть, що власниця квартири розвела багаття прямо в кімнаті

У понеділок, 20 січня, на бульварі Вацлава Гавела, 79А в Києві сталася пожежа. За даною адресою на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку загорілася квартира.

Займання сталося близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами мешканців цього будинку, в квартирі, в якій знаходився осередок загоряння, проживала літня жінка. Що стало причиною загоряння, невідомо. Одні сусіди заявляли, що у власниці житла проблеми з психікою і вона сама влаштувала пожежу, розвівши багаття прямо в кімнаті. Інші цю інформацію заперечили і позитивно відгукувалися про постраждалу жінку.

Коли на місце прибули рятувальники, вони довгий час не могли потрапити в квартиру, двері ніхто не відчиняв, а полум'я вже билося через вікна. Всередину потрапили за допомогою пожежної драбини, але, коли співробітники ДСНС приступили до локалізації, житло вигоріло вже фактично дотла.

Всі жителі під'їзду самостійно покинули будинок, тільки власницю згорілої квартири винесли рятувальники і відразу передали її медикам. Про стан постраждалої нічого невідомо.

На місці працювали співробітники ДСНС, патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.

Причини пожежі встановлюються.