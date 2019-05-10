Біля магазину в Києві чоловік і жінка на позашляховику викрали дитину
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Розсилка
Поліція ввела в місті оперативний план «Перехоплення»
У п'ятницю, 10 травня, в Києві на парковці супермаркету «Епіцентр» на вулиці Полярній чоловік і жінка викрали малолітню дівчинку, після чого зникли з місця події.
Інцидент стався близько 14:35. Про це Інформатор дізнався з власних джерел.
За попередньою інформацією, чоловік з жінкою вивели дівчинку, віком близько 4 років, з магазину і силою посадили в чорний позашляховик Mercedes. Повідомляється, що дитина кричала про допомогу.
Викрадена дівчинка була одягнена в рожеву куртку. Попередньо, їй близько 4 років.
По місту введено оперативний план «Перехоплення». Розшукують позашляховик Mercedes чорного кольору. Номерні знаки машини ВВ 2064 СН.
Як повідомлялося, хлопчика із Запоріжжя, який був силою вивезений з міста тиждень тому, тримають у посольстві Данії в Україні.