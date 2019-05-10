Біля магазину в Києві чоловік і жінка на позашляховику викрали дитину



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Поліція ввела в місті оперативний план «Перехоплення»

У п'ятницю, 10 травня, в Києві на парковці супермаркету «Епіцентр» на вулиці Полярній чоловік і жінка викрали малолітню дівчинку, після чого зникли з місця події.

Інцидент стався близько 14:35. Про це Інформатор дізнався з власних джерел.

За попередньою інформацією, чоловік з жінкою вивели дівчинку, віком близько 4 років, з магазину і силою посадили в чорний позашляховик Mercedes. Повідомляється, що дитина кричала про допомогу.

Викрадена дівчинка була одягнена в рожеву куртку. Попередньо, їй близько 4 років.

По місту введено оперативний план «Перехоплення». Розшукують позашляховик Mercedes чорного кольору. Номерні знаки машини ВВ 2064 СН.

Як повідомлялося, хлопчика із Запоріжжя, який був силою вивезений з міста тиждень тому, тримають у посольстві Данії в Україні.