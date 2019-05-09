Викраденого у Запоріжжі хлопчика утримують у посольстві Данії



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Мати стверджує, що її сина в Запорожжі 2 травня викрав її колишній чоловік, громадянин Данії Фото: facebook.com/alinaalinlna

Клімкін переговорив зі своїм данським колегою і зазначив, що справа має зрушитися з мертвої точки

Глава МЗС України Павло Клімкін втрутився в справу про утримання в посольстві Данії в Україні хлопчика із Запоріжжя, який був силою вивезений з міста тиждень тому і, якого тепер тримають в дипустанові. Про це Клімкін у четвер, 9 травня, написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він обговорив цю справу з головою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном.

«Вдруге за останні два дні розмовляв зі своїм данським колегою Андерсом Самуельсен про українського хлопчика Даніеля, викраденого тиждень тому в Запоріжжі, якого всупереч всім правилам і нормам тримають в Посольстві Данії в Україні», - зазначив Клімкін.

За словами міністра, зараз вкрай важливо, щоб данське посольство «вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків».

«Отримав запевнення, що справа має зрушитися з мертвої точки», - повідомив про підсумки розмови Клімкін.

Мати Даніеля Анастасія стверджує, що її сина в Запорожжі 2 травня викрав її колишній чоловік, громадянин Данії. За словами матері, хлопчика викрали невідомі чоловіки, коли малий гуляв з бабусею, а жінку - побили.

Пізніше стало відомо, що хлопчика утримують в будівлі посольства Данії в Києві.

Мати стверджує, що розлучилася з колишнім чоловіком і повернулася з дитиною в Україну законно, і зараз категорично проти вивезення сина за кордон.