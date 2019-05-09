  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    Викраденого у Запоріжжі хлопчика утримують у посольстві Данії

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">Мати&nbsp;стверджує, що її сина в Запорожжі 2 травня викрав її колишній чоловік, громадянин Данії</div> - Викраденого у Запоріжжі хлопчика утримують у посольстві Данії
    Мати стверджує, що її сина в Запорожжі 2 травня викрав її колишній чоловік, громадянин Данії
    Фото: facebook.com/alinaalinlna

    Клімкін переговорив зі своїм данським колегою і зазначив, що справа має зрушитися з мертвої точки

    Глава МЗС України Павло Клімкін втрутився в справу про утримання в посольстві Данії в Україні хлопчика із Запоріжжя, який був силою вивезений з міста тиждень тому і, якого тепер тримають в дипустанові. Про це Клімкін у четвер, 9 травня, написав на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, він обговорив цю справу з головою МЗС Данії Андерсом Самуельсеном.

    «Вдруге за останні два дні розмовляв зі своїм данським колегою Андерсом Самуельсен про українського хлопчика Даніеля, викраденого тиждень тому в Запоріжжі, якого всупереч всім правилам і нормам тримають в Посольстві Данії в Україні», - зазначив Клімкін.

    Читайте також

    За словами міністра, зараз вкрай важливо, щоб данське посольство «вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків».

    «Отримав запевнення, що справа має зрушитися з мертвої точки», - повідомив про підсумки розмови Клімкін.

    Мати Даніеля Анастасія стверджує, що її сина в Запорожжі 2 травня викрав її колишній чоловік, громадянин Данії. За словами матері, хлопчика викрали невідомі чоловіки, коли малий гуляв з бабусею, а жінку - побили.

    Пізніше стало відомо, що хлопчика утримують в будівлі посольства Данії в Києві.

    Мати стверджує, що розлучилася з колишнім чоловіком і повернулася з дитиною в Україну законно, і зараз категорично проти вивезення сина за кордон.

     

    Читайте також
    Запоріжжя МЗС Павло Клімкін дипломатія діти Данія викрадення посольство батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ