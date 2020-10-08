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    Потрійне ДТП заблокувало рух Південним мостом у Києві (відео)

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    Через ДТП було перекрито дві смуги руху мостом - Потрійне ДТП заблокувало рух Південним мостом у Києві (відео)
    Через ДТП було перекрито дві смуги руху мостом
    Фото: скріншот відео

    На Південному мосту зіткнулися дві вантажівки та легковик

    У середу, 7 жовтня, ввечері на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Одразу дві вантажівки та легкове авто потрапили у ДТП, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    Аварія трапилася на мосту у бік правого берега.

    Постраждалих у ДТП немає.

    Внаслідок аварії були заблоковані дві смуги руху.

    Як повідомлялося, 7 жовтня на Дніпровському узвозі водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.

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