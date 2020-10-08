Потрійне ДТП заблокувало рух Південним мостом у Києві (відео)
На Південному мосту зіткнулися дві вантажівки та легковик
У середу, 7 жовтня, ввечері на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода.
Одразу дві вантажівки та легкове авто потрапили у ДТП, повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Аварія трапилася на мосту у бік правого берега.
Постраждалих у ДТП немає.
Внаслідок аварії були заблоковані дві смуги руху.
Як повідомлялося, 7 жовтня на Дніпровському узвозі водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai.