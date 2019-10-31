На Броварському проспекті зіткнулися Opel та BMW: на дорогу вилилося пальне
Причини і винуватця ДТП з'ясовують правоохоронці
У середу, 30 жовтня, ввечері на Броварському проспекті у Києві сталася ДТП за участі автомобілів Opel та BMW.
Повідомлення про аварію надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 21:53.
В результаті аварії на проїжджу частину дороги вилилося пальне. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.
На місце події виїхало чергове відділення 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники змили пальне з дороги, попередивши його можливе займання.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Як повідомлялося, 29 жовтня на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими, дві із них - зі смертельними наслідками.
30 жовтня на 76-му км автодороги Київ-Ковель-Ягодин М-07 поблизу смт Пісківка сталася смертельна ДТП. Водій легкового автомобіля Nisan JUKE не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металевий відбійник.