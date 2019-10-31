Моторошна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на шаленій швидкості влетів у Daewoo (фото)
В результаті ДТП загинула людина, ще двоє госпіталізовані
Сьогодні, 31 жовтня, вранці сталася серйозна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на великій швидкості протаранив Daewoo Lanos.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
За попередньою інформацією, на світлофорі у лівий ряд перелаштувався водій Daewoo Lanos, щоб здійснити поворот ліворуч. Через деякий момент у задню частину Daewoo на шаленій швидкості в‘їхав Hyundai.
Внаслідок ДТП потерпілих затисло в авто, вибратися їм допомогли рятувальники ДСНС.
Двох людей із серйозними травмами госпіталізовано, ще одна людина загинула на місці.
Уламки від автівок та паливно-мастильні матеріали по всій дорозі, що ускладнює проїзд.
Як повідомлялося, 29 жовтня на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими, дві із них - зі смертельними наслідками.
30 жовтня на 76-му км автодороги Київ-Ковель-Ягодин М-07 поблизу смт Пісківка сталася смертельна ДТП. Водій легкового автомобіля Nisan JUKE не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металевий відбійник.