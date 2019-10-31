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    Моторошна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на шаленій швидкості влетів у Daewoo (фото)

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    В результаті сильного удару&nbsp;<span lang="UK">Daewoo вилетів з дороги, а його пасажирів затисло у зім'ятому авто</span> - Моторошна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на шаленій швидкості влетів у Daewoo (фото)
    В результаті сильного удару Daewoo вилетів з дороги, а його пасажирів затисло у зім'ятому авто
    Фото: Київ оперативний

    В результаті ДТП загинула людина, ще двоє госпіталізовані

    Сьогодні, 31 жовтня, вранці сталася серйозна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на великій швидкості протаранив Daewoo Lanos.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, на світлофорі у лівий ряд перелаштувався водій Daewoo Lanos, щоб здійснити поворот ліворуч. Через деякий момент у задню частину Daewoo на шаленій швидкості в‘їхав Hyundai.

    Внаслідок ДТП потерпілих затисло в авто, вибратися їм допомогли рятувальники ДСНС.

    Двох людей із серйозними травмами госпіталізовано, ще одна людина загинула на місці.

    Уламки від автівок та паливно-мастильні матеріали по всій дорозі, що ускладнює проїзд.

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    Моторошна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на шаленій швидкості влетів у Daewoo (фото)
    Моторошна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на шаленій швидкості влетів у Daewoo (фото)

    Як повідомлялося, 29 жовтня на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими, дві із них - зі смертельними наслідками.

    30 жовтня на 76-му км автодороги Київ-Ковель-Ягодин М-07 поблизу смт Пісківка сталася смертельна ДТП. Водій легкового автомобіля Nisan JUKE не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металевий відбійник.

    ДТП Київ ДСНС смерть водій автомобіль рятувальники
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