Моторошна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на шаленій швидкості влетів у Daewoo (фото)



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В результаті сильного удару Daewoo вилетів з дороги, а його пасажирів затисло у зім'ятому авто Фото: Київ оперативний

В результаті ДТП загинула людина, ще двоє госпіталізовані

Сьогодні, 31 жовтня, вранці сталася серйозна ДТП на Столичному шосе: Hyundai на великій швидкості протаранив Daewoo Lanos.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією, на світлофорі у лівий ряд перелаштувався водій Daewoo Lanos, щоб здійснити поворот ліворуч. Через деякий момент у задню частину Daewoo на шаленій швидкості в‘їхав Hyundai.

Внаслідок ДТП потерпілих затисло в авто, вибратися їм допомогли рятувальники ДСНС.

Двох людей із серйозними травмами госпіталізовано, ще одна людина загинула на місці.

Уламки від автівок та паливно-мастильні матеріали по всій дорозі, що ускладнює проїзд.

Як повідомлялося, 29 жовтня на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими, дві із них - зі смертельними наслідками.

30 жовтня на 76-му км автодороги Київ-Ковель-Ягодин М-07 поблизу смт Пісківка сталася смертельна ДТП. Водій легкового автомобіля Nisan JUKE не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металевий відбійник.