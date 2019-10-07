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    Біля метро «Почайна» з’явилася п’ятиметрова статуя бульдога (фото)

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    Розміри статуї бульдога вражають - Біля метро «Почайна» з’явилася п’ятиметрова статуя бульдога (фото)
    Розміри статуї бульдога вражають
    Фото: Олег Годунов, Facebook

    На створення скульптури пішло 30 днів

    Поблизу станції метро «Почайна» в Києві встановлено величезну статую собаки породи «англійський бульдог». Її створили скульптори Олег Годунов та Іван Длугунович.

    «Ми вирішили зробити сюрприз для столиці нашої України. Тепер у місті Київ житиме англійський 5-метровий бульдог (поки що найбільша скульптура, яку ми створили)», - написав Годунов на своїй сторінці у Facebook.

    Длугунович зазначив, що «було витрачено величезну кількість сил, масштаби дають про себе знати». На створення скульптури пішло 30 робочих днів.

    Величезного пса встановили навпроти Макдональдсу.

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    Біля метро «Почайна» з’явилася п’ятиметрова статуя бульдога (фото)
    Біля метро «Почайна» з’явилася п’ятиметрова статуя бульдога (фото)
    Біля метро «Почайна» з’явилася п’ятиметрова статуя бульдога (фото)
    Біля метро «Почайна» з’явилася п’ятиметрова статуя бульдога (фото)

    Скульптори запрошують усіх охочих познайомитися з цим гігантом.

    Київ тварини мистецтво пам'ятник
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