Біля метро «Почайна» з’явилася п’ятиметрова статуя бульдога (фото)



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Розміри статуї бульдога вражають Фото: Олег Годунов, Facebook

На створення скульптури пішло 30 днів

Поблизу станції метро «Почайна» в Києві встановлено величезну статую собаки породи «англійський бульдог». Її створили скульптори Олег Годунов та Іван Длугунович.

«Ми вирішили зробити сюрприз для столиці нашої України. Тепер у місті Київ житиме англійський 5-метровий бульдог (поки що найбільша скульптура, яку ми створили)», - написав Годунов на своїй сторінці у Facebook.

Длугунович зазначив, що «було витрачено величезну кількість сил, масштаби дають про себе знати». На створення скульптури пішло 30 робочих днів.

Величезного пса встановили навпроти Макдональдсу.

Скульптори запрошують усіх охочих познайомитися з цим гігантом.