Пам’ятник Щорсу в Києві залишився без «вбрання» (фото)



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Банер навколо пам'ятника Щорсу зник Фото: The Village Україна

Невідомі демонтували банер навколо пам'ятника

У ніч на п’ятницю, 4 жовтня, біля пам’ятника Щорсу в Києві було демонтовано банер з гаслами благодійного фонду допомоги українській армії.

До якої організації належали люди, котрі знімали банер, невідомо. Про це повідомляє The Village Україна.

Пам’ятник Щорсу завісили жовто-блакитним банером у 2016 році після погроз праворадикальних організацій зруйнувати його.

У квітні 2019 року з’явився новий банер з гаслом благодійного фондудопомоги українській армії «Повернись живим». «Допомогти своїй армії» чи «Годувати чужу» - «Вибір за тобою!» - було написано на банері.

Нагадаємо, у березні 2017 року Київрада ухвалила рішення «Про заходи з переміщення (перенесення) пам'ятки військовому діячу Щорсу Н.А.», що передбачає звернення до Міністерства культури України з пропозицією про перенесення пам'ятника.

Проте, міністр культури України Євген Нищук і керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович адресують питання демонтажу пам'ятника Щорсу в центрі столиці владі Києва.

Також раніше В’ятрович спрогнозував долю пам’ятника Щорсу в Києві.

У червні 2018 року мер Києва Віталій Кличко виступив проти перенесення пам'ятника Щорсу.

У березні 2017 року вандали відпиляли ногу коня у пам'ятника Щорсу в столиці.

Пам'ятник Щорсу був огороджений, щоб уникнути самовільного демонтажу активістами, а будівельне риштування навколо нього зведено для огляду та замірів у рамках підготовки до демонтажу силами Київської міської державної адміністрації.