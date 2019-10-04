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    Пам’ятник Щорсу в Києві залишився без «вбрання» (фото)

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    Банер навколо пам'ятника Щорсу зник - Пам’ятник Щорсу в Києві залишився без «вбрання» (фото)
    Банер навколо пам'ятника Щорсу зник
    Фото: The Village Україна

    Невідомі демонтували банер навколо пам'ятника

    У ніч на п’ятницю, 4 жовтня, біля пам’ятника Щорсу в Києві було демонтовано банер з гаслами благодійного фонду допомоги українській армії.

    До якої організації належали люди, котрі знімали банер, невідомо. Про це повідомляє The Village Україна.

    Пам’ятник Щорсу завісили жовто-блакитним банером у 2016 році після погроз праворадикальних організацій зруйнувати його.

    У квітні 2019 року з’явився новий банер з гаслом благодійного фондудопомоги українській армії «Повернись живим». «Допомогти своїй армії» чи «Годувати чужу» - «Вибір за тобою!» - було написано на банері.

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    Пам’ятник Щорсу в Києві залишився без «вбрання» (фото)
    Пам’ятник Щорсу в Києві залишився без «вбрання» (фото)

    Нагадаємо, у березні 2017 року Київрада ухвалила рішення «Про заходи з переміщення (перенесення) пам'ятки військовому діячу Щорсу Н.А.», що передбачає звернення до Міністерства культури України з пропозицією про перенесення пам'ятника.

    Проте, міністр культури України Євген Нищук і керівник Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович адресують питання демонтажу пам'ятника Щорсу в центрі столиці владі Києва.

    Також раніше В’ятрович спрогнозував долю пам’ятника Щорсу в Києві. 

    У червні 2018 року мер Києва Віталій Кличко виступив проти перенесення пам'ятника Щорсу.

    У березні 2017 року вандали відпиляли ногу коня у пам'ятника Щорсу в столиці.

    Пам'ятник Щорсу був огороджений, щоб уникнути самовільного демонтажу активістами, а будівельне риштування навколо нього зведено для огляду та замірів у рамках підготовки до демонтажу силами Київської міської державної адміністрації.

    Київ Київрада Мінкульт пам'ятник
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