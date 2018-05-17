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    Біля метро «Позняки» на ходу загорілася Mazda (фото)

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    Пожежа в автомобілі на Осокорках
    Фото: Київ оперативний
    Пожежа в автомобілі на Осокорках

    Пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля

    16 травня пізно ввечері на проїжджій частині дороги на вул. Мишуги, 5, біля метро «Позняки» в автомобілі Mazda CX-7 виникла пожежа. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 22:53, інформує прес-служба столичних рятувальників.

    На місце події негайно прибули вогнеборці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 23:09 бійці ліквідували пожежу.

    Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік та лакофарбове покриття автомобіля.  

    На щастя, ніхто не постраждав.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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    Біля метро «Позняки» на ходу загорілася Mazda (фото)
    Біля метро «Позняки» на ходу загорілася Mazda (фото)
    Біля метро «Позняки» на ходу загорілася Mazda (фото)
    Біля метро «Позняки» на ходу загорілася Mazda (фото)
    Біля метро «Позняки» на ходу загорілася Mazda (фото)
    Біля метро «Позняки» на ходу загорілася Mazda (фото)

    Як повідомлялося, 16 травня на перетині вулиць Кирилівської та Куренівської сталася ДТП: мопед врізався в Audi Q7.

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