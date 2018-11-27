Біля мосту Метро у Києві виявлено бомбу



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Міну часів Другої світової війни знайдено у річці Дніпро поряд з мостом Метро Фото: Володимир Мухін

Піротехніками було вилучено міну та знищено на полігоні

У понеділок, 26 листопада, у Києві виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«У річці Дніпро поряд з мостом Метро, що у Печерському районі столиці, виявлено мінометну міну Д-50 мм часів Другої світової війни», - йдеться у повідомленні.

Групою піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 1830 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, у Білоцерківському районі Київської області в урочищі «Товсте» піротехніки вилучили понад 100 авіаційних бомб.