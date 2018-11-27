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    Новини

    Біля мосту Метро у Києві виявлено бомбу

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    Міну часів Другої світової війни знайдено&nbsp;у річці Дніпро поряд з мостом Метро - Біля мосту Метро у Києві виявлено бомбу
    Міну часів Другої світової війни знайдено у річці Дніпро поряд з мостом Метро
    Фото: Володимир Мухін

    Піротехніками було вилучено міну та знищено на полігоні

    У понеділок, 26 листопада, у Києві виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    «У річці Дніпро поряд з мостом Метро, що у Печерському районі столиці, виявлено мінометну міну Д-50 мм часів Другої світової війни», - йдеться у повідомленні.

    Групою піротехнічних робіт 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

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    Біля мосту Метро у Києві виявлено бомбу
    Біля мосту Метро у Києві виявлено бомбу
    Біля мосту Метро у Києві виявлено бомбу
    Біля мосту Метро у Києві виявлено бомбу
    Біля мосту Метро у Києві виявлено бомбу
    Біля мосту Метро у Києві виявлено бомбу
    Фото: Володимир Мухін

    Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 1830 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

    Як повідомлялося, у Білоцерківському районі Київської області в урочищі «Товсте» піротехніки вилучили понад 100 авіаційних бомб.

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