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    Біля станції метро «Університет» сталася пожежа

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    Сталося&nbsp;задимлення станції &laquo;Університет&raquo; - Біля станції метро «Університет» сталася пожежа
    Сталося задимлення станції «Університет»

    Пожежа виникла у підземному переході біля станції метро

    Сьогодні, 2 серпня, о 09:42 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Шевченка, 19 поблизу станції метро «Університет».

    «На місце події було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що поблизу станції метро «Університет» у підземному пішохідному переході, під сходами, горить сміття на площі 4 кв. м», - повідомила пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 09:55 пожежу було локалізовано, а о 09:57 ліквідовано.

    На місце пожежі виїжджало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення займання встановлюється.

    Як повідомлялося, сьогодні близько 10:30 на Святошинсько-Броварській лінії столичного метро закрилися на вхід та вихід три станції«Хрещатик», «Театральна» і «Університет». У метрополітені повідомили, що станції не працюють з технічних причин.

    Як передає «Інформатор», до цього було повідомлення про задимлення станції «Університет».

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