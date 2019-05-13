Біля ВДНГ встановили дорожні віхи, унеможлививши паркування (фото)



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Дорожні віхи біля заїзду до ВДНГ Фото: Центр організації дорожнього руху

Дорожні віхи по центру проїзної частини розділяють зустрічні потоки транспорту та унеможливлюють паркування

У суботу, 11 травня, співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи на заїзді до Національного комплексу «Експоцентр України» – ВДНГ для забезпечення двостороннього руху транспорту по Голосіївському проспекту, 95. Про це повідомляє прес-служба Центру.

«Наразі чимало водіїв залишало свої автомобілі таким чином, що зустрічний роз'їзд транспорту був значно ускладнений. Встановлені дорожні віхи по центру проїзної частини розділяють зустрічні потоки транспорту та унеможливлюють паркування – адже, залишивши автомобіль, водій може заблокувати проїзд повністю», - зазначили у «Центрі організації дорожнього руху».

Загалом на об'єкті встановлено 87 дорожніх віх.

Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Івана Мазепи в Печерському районі Києва автодорівці влаштовують обмежувальні стовпчики та паркувальні кишені.