На вулиці Мазепи встановили захист від автохамів (фото)



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Антипаркувальні стовпчики на вулиці Івана Мазепи Фото: Київавтодор

Київавтодор облаштовує паркувальні кишені

На вулиці Івана Мазепи в Печерському районі Києва автодорівці влаштовують обмежувальні стовпчики та паркувальні кишені. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

«Центральна частина Києва перенасичена автомобільним транспортом, і це призводить до постійного паркування водіями транспортних засобів у заборонених для цього місцях. Крім того, частина водіїв без докорів сумління виїжджають і на тротуари, наражаючи тим самим на небезпеку пішоходів», - зазначили в корпорації.

«Поліпшення безпеки руху пішоходів за рахунок влаштування обмежувальних стовпчиків і чіткого розмежування проїжджої частини та пішохідної зони, з однієї сторони, і влаштування паркувальних кишень для власників автомобілів, з іншої сторони, є одним із засобів покращити співіснування всіх учасників дорожнього руху», - додали в «Київавтодорі».

Нагадаємо, 26 квітня співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи по вулиці Борисоглібській та на початку вулиці Волоської для забезпечення двостороннього руху транспорту.