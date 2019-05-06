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    Новини

    На вулиці Мазепи встановили захист від автохамів (фото)

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    Антипаркувальні стовпчики на вулиці Івана Мазепи - На вулиці Мазепи встановили захист від автохамів (фото)
    Антипаркувальні стовпчики на вулиці Івана Мазепи
    Фото: Київавтодор

    Київавтодор облаштовує паркувальні кишені

    На вулиці Івана Мазепи в Печерському районі Києва автодорівці влаштовують обмежувальні стовпчики та паркувальні кишені. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Центральна частина Києва перенасичена автомобільним транспортом, і це призводить до постійного паркування водіями транспортних засобів у заборонених для цього місцях. Крім того, частина водіїв без докорів сумління виїжджають і на тротуари, наражаючи тим самим на небезпеку пішоходів», - зазначили в корпорації.

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    «Поліпшення безпеки руху пішоходів за рахунок влаштування обмежувальних стовпчиків і чіткого розмежування проїжджої частини та пішохідної зони, з однієї сторони, і влаштування паркувальних кишень для власників автомобілів, з іншої сторони, є одним із засобів покращити співіснування всіх учасників дорожнього руху», - додали в «Київавтодорі».

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    На вулиці Мазепи встановили захист від автохамів (фото)
    На вулиці Мазепи встановили захист від автохамів (фото)
    На вулиці Мазепи встановили захист від автохамів (фото)
    На вулиці Мазепи встановили захист від автохамів (фото)
    Фото: Київавтодор

    Нагадаємо, 26 квітня співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили дорожні віхи по вулиці Борисоглібській та на початку вулиці Волоської для забезпечення двостороннього руху транспорту. 

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