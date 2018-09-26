Біля Жовтневого палацу з’явився новий пам’ятник герою Небесної сотні
-
Розсилка
Фото: Главком
Біля входу до Жовтневого палацу стоїть пам’ятник Володимиру Мельничуку
Невеличкий пам’ятник облаштували напроти входу до будівлі
Біля входу до Жовтневого палацу у Києві відновили пам’ятник герою Небесної сотні Володимиру Мельничуку.
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Читайте також
Невеличкий пам’ятник облаштували напроти входу до будівлі. Біля нього стоять штучні та живі квіти.
Нагадаємо, 31 жовтня минулого року невідомі розбили меморіальну плиту Володимиру Мельничуку біля входу до Жовтневого палацу.
Мельничук загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера.