Бюджетний комітет Ради забрав у Києва мільярди грн податків на «популістські речі» – Геращенко

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Бюджетний комітет Ради забрав у Києва мільярди грн податків на «популістські речі» – Геращенко
Ірина Геращенко повідомила про скандальні рішення бюджетного комітету
На засіданні бюджетного комітету ВРУ депутати розглянули низку суперечливих рішень

Під час засідання бюджетного комітету парламентарі розглядали низку скандальних документів. Про це, як пише «Главком», повідомила членкиня комітету з питань зовнішньої політики, співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко.

В умовах дефіциту бюджету нардепи підняли зарплати членам Рахункової палати 450 тис. грн на місяць, повідомила вона.

«Хабар, аби закривали очі на нецільове використання коштів і корупцію», – припускає Ірина Геращенко.

Також бюджетний комітет забрав у Києва 8 млрд грн податків, які перерахують до Резервного фонду. Звідти кошти йдуть на «популістські передвиборчі речі», пояснила народна обраниця.

Окрім того, бюджетний комітет повернув перерозподіл коштів у ручному режимі, повідомила «найскандальніший», на думку Ірини Геращенко, пункт засідання комітету. Спочатку, за наполяганням опозиції, антиконституційна норма змін до бюджету на 2025 рік з приводу передачі повноважень ВРУ Мінфіну, який хоче в ручному режимі, без участі самого бюджетного комітету і парламенту перерозподіляти кошти, була скасована. Але потім комітет повернувся до цієї норми та переголосував її, – заявила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №13573, який передбачав зміни до бюджету, зокрема значне збільшення видатків на сектор безпеки і оборони України. Документ пропонував збільшити видатки на оборону на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони, 216 млрд – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів.

Найбільше грошей дісталося Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 310,8 млрд грн і системі МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) – 84 млрд грн.

