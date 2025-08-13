Бюджетний комітет Ради забрав у Києва мільярди грн податків на «популістські речі» – Геращенко

На засіданні бюджетного комітету ВРУ депутати розглянули низку суперечливих рішень

Під час засідання бюджетного комітету парламентарі розглядали низку скандальних документів. Про це, як пише «Главком», повідомила членкиня комітету з питань зовнішньої політики, співголова фракції «ЄС» Ірина Геращенко.

В умовах дефіциту бюджету нардепи підняли зарплати членам Рахункової палати 450 тис. грн на місяць, повідомила вона.

«Хабар, аби закривали очі на нецільове використання коштів і корупцію», – припускає Ірина Геращенко.

Також бюджетний комітет забрав у Києва 8 млрд грн податків, які перерахують до Резервного фонду. Звідти кошти йдуть на «популістські передвиборчі речі», пояснила народна обраниця.

Окрім того, бюджетний комітет повернув перерозподіл коштів у ручному режимі, повідомила «найскандальніший», на думку Ірини Геращенко, пункт засідання комітету. Спочатку, за наполяганням опозиції, антиконституційна норма змін до бюджету на 2025 рік з приводу передачі повноважень ВРУ Мінфіну, який хоче в ручному режимі, без участі самого бюджетного комітету і парламенту перерозподіляти кошти, була скасована. Але потім комітет повернувся до цієї норми та переголосував її, – заявила вона.

Нагадаємо, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №13573, який передбачав зміни до бюджету, зокрема значне збільшення видатків на сектор безпеки і оборони України. Документ пропонував збільшити видатки на оборону на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони, 216 млрд – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів.

Найбільше грошей дісталося Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 310,8 млрд грн і системі МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) – 84 млрд грн.