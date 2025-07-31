Рада проголосувала за збільшення видатків на оборону

Документ пропонує збільшити видатки на оборону України на 412,3 млрд грн

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13573 в основу та в цілому. Він передбачає зміни до бюджету, зокрема збільшення видатків на сектор безпеки і оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Рішення ухвалили 332 народні депутати. Документ пропонує збільшити видатки на оборону на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони, 216 млрд – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Частину коштів буде спрямовано на інші потреби війська.

Найбільше грошей дістанеться Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – 310,8 млрд грн і системі МВС (Держприкордонслужба, Нацполіція, Нацгвардія) – 84 млрд грн. Також законопроєктом передбачено з 1 серпня спрямувати Міністерству оборони для здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання за новою бюджетною програмою (код 2101540) «Здійснення заходів з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, закупівлі озброєння, військової (спеціальної) техніки, засобів та обладнання» кошти спеціального фонду державного бюджету на суму 31,7 млрд грн.

У тексті законопроєкту є норма про новий розподіл податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 1 серпня цього року:

60% – спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення)

30% – Держспецзв’язку на дрони,

10% – на потреби бригад.

Балансування пропонується за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроєкті:

184,9 млрд грн – збільшення залучення коштів від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП),

147,5 млрд грн – перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),

65,1 млрд грн – зменшення витрат на погашення ОВДП,

11,2 млрд грн – зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) за рахунок курсу валют і реструктуризацій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про намір звернутися до європейських союзників із закликом допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим. Це має допомогти подолати дефіцит новобранців та зберегти обороноздатність країни.

Як відомо, Кабінет міністрів хоче суттєво збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України. За перші п'ять місяців 2025 року на ці потреби вже виділено майже 1 трлн грн, що становить 2/3 від усіх видатків державного бюджету. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Уряд схвалив законопроєкт щодо змін до держбюджету на 2025 рік. Згідно з пропозиціями, фінансування Сил безпеки та оборони України буде збільшено на 412 млрд грн, з них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони. Верховна Рада сьогодні, 31 липня, мала розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік.

До слова, після внесення змін до бюджету, які передбачають додаткові 412,4 млрд грн на сектор національної безпеки та оборони, загальний фінансовий ресурс на оборону України становитиме 2,6 трлн грн. Це дорівнює 31,1% від прогнозованого ВВП країни на поточний рік.