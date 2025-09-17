Медогляд, облаштування житла і дрова на зиму. Уряд запровадив нові послуги для ВПО

Кабмін виділив 1 млрд грн на облаштування тимчасового житла для переселенців

Кабінет міністрів ухвалив кілька рішень щодо внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Зазначається, що уряд запроваджує нові послуги для вимушених переселенців. Перша з них – медичний догляд. Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. У разі необхідності протягом 30 днів можна пройти лікування в медичному закладі.

Також відтепер для внутрішніх переселенців доступна соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян. «Надавач послуги, який приймає ВПО з-поміж маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян», – каже Свириденко.

За словами глави уряду, пільговикам ВПО на всій території України (які не отримали кошти від міжнародних організацій) в середньому нададуть по 8 тис. грн на закупівлю дров на зиму. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 тис. домогосподарств. Виплати здійснить Пенсійний фонд.

Також уряд виділив 1 млрд грн субвенцій на те, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили та переобладнали помешкання ВПО. У прифронтових областях 100% будівництва чи ремонту покриють коштом субвенції. Уряд також надасть додаткову одноразову виплату 2 тис. грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом останніх пів року.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14037, який пропонує надавати військовозобов’язаним відстрочку від мобілізації. Головна умова – безоплатне надання житла для постійного або тимчасового проживання двом або більше внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

До слова, Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали меморандум про співпрацю, що передбачає запуск онлайн-платформи для внутрішньо переміщених осіб.