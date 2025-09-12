Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року

МВФ бачить ще більшу діру в фінансуванні України до 2027 року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на $10-20 млрд вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів щодо нової програми допомоги, що може ускладнити зусилля України в пошуку міжнародної підтримки. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зустрічі співробітників МВФ у Києві минулого тижня були присвячені обговоренню зовнішнього фінансування на 2026 та 2027 роки. У той час як український уряд дотримується своїх попередніх прогнозів, заявляючи про необхідність отримати $37,5 млрд протягом двох років, МВФ оцінює, що ця сума буде значно вищою.

Якщо оцінки МВФ виявляться правильними, Київ може зіткнутися з необхідністю забезпечити додаткові мільярди доларів на рік у вигляді фінансової підтримки від західних союзників, оскільки країна прагне продовжувати боротьбу проти Росії. Оскільки війна затягується на четвертий рік і її кінця не видно, зростають побоювання, що країна може зіткнутися з труднощами у покритті своїх зростаючих військових потреб.

Очікується, що сторони дійдуть згоди щодо фінальної суми наступного тижня. Після цього уряд та МВФ звернуться до західних союзників, щоб обговорити шляхи отримання додаткового фінансування.

Київ дотримується своїх попередніх прогнозів, що йому необхідно забезпечити до $37,5 млрд протягом двох років, тоді як МВФ оцінює, що загальна сума буде на $10-20 млрд вищою, повідомив один із чиновників, обізнаний з ходом переговорів. Ця особа попросила не називати її імені, щоб мати можливість вільно говорити про переговори, що відбуваються за закритими дверима.

Немає термінів

Очікується, що сторони домовляться про суму наступного тижня, коли консультації триватимуть, сказав інший співрозмовник. Як тільки це станеться, уряд і МВФ звернуться до союзників України, щоб обговорити шляхи отримання додаткового фінансування, сказали співрозмовники.

МВФ «співпрацює» з владою країни, щоб розглянути потреби у фінансуванні на решту 2025 року, а також на 2026 рік, сказала речниця фонду Джулі Козак на пресконференції в четвер у Вашингтоні. «Ці обговорення включатимуть розгляд відповідних припущень щодо потенційних термінів війни», – сказала Козак.

Козак не назвала терміни переговорів з фондом щодо нової програми фінансування України, зазначивши, що вони будуть визначені в найближчі тижні.

Раніше уряд України та Міністерство фінансів відмовилися коментувати ситуацію до офіційної відповіді МВФ, а речник фонду також відмовився від коментарів. У четвер Міністерство фінансів повідомило, що завершило обговорення з представниками МВФ і продовжить тісний діалог у найближчі тижні.

Труднощі з допомогою

Україна вже стикається з деякими труднощами в мобілізації додаткової допомоги від своїх основних партнерів. Внесок США, найбільшого донора Києва на початку повномасштабного вторгнення, зменшився після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому, що зробило ЄС найбільшим постачальником фінансової допомоги.

Більша частина фінансування з поточного пакету МВФ у розмірі $15,5 млрд вже виплачена. Програма передбачала закінчення війни цього року і закінчується в 2027 році. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко прагне до кінця року отримати схвалення нового пакету від правління МВФ.

Уряд стикається з важким завданням пошуку балансу. Військові витрати є основною статтею бюджету, яку необхідно підтримувати під час війни і яку надзвичайно важко прогнозувати.

Проте МВФ і уряд стурбовані певними категоріями витрат, зокрема перевіркою виплат солдатам, оскільки багато з них можуть не мати права на максимальні виплати, зазначають джерела.

Україна також не бажає збільшувати податкове навантаження на своє втомлене війною населення, незважаючи на рекомендації МВФ. Кредитор планує змусити уряд зменшити розмір тіньової економіки, який, за оцінками кабінету міністрів, становить понад 30% ВВП, повідомили джерела.

До слова, міністерство фінансів передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати $45 млрд. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише $35 млрд. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.