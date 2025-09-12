Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
Україна стикається із браком фінансування
фото із відкритих джерел

МВФ бачить ще більшу діру в фінансуванні України до 2027 року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) визначив, що потреби України у фінансуванні до 2027 року можуть бути на $10-20 млрд вищими, ніж очікує уряд у Києві. Ця розбіжність виникла під час нещодавніх переговорів щодо нової програми допомоги, що може ускладнити зусилля України в пошуку міжнародної підтримки. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зустрічі співробітників МВФ у Києві минулого тижня були присвячені обговоренню зовнішнього фінансування на 2026 та 2027 роки. У той час як український уряд дотримується своїх попередніх прогнозів, заявляючи про необхідність отримати $37,5 млрд протягом двох років, МВФ оцінює, що ця сума буде значно вищою.

Якщо оцінки МВФ виявляться правильними, Київ може зіткнутися з необхідністю забезпечити додаткові мільярди доларів на рік у вигляді фінансової підтримки від західних союзників, оскільки країна прагне продовжувати боротьбу проти Росії. Оскільки війна затягується на четвертий рік і її кінця не видно, зростають побоювання, що країна може зіткнутися з труднощами у покритті своїх зростаючих військових потреб.

Очікується, що сторони дійдуть згоди щодо фінальної суми наступного тижня. Після цього уряд та МВФ звернуться до західних союзників, щоб обговорити шляхи отримання додаткового фінансування.

Київ дотримується своїх попередніх прогнозів, що йому необхідно забезпечити до $37,5 млрд протягом двох років, тоді як МВФ оцінює, що загальна сума буде на $10-20 млрд вищою, повідомив один із чиновників, обізнаний з ходом переговорів. Ця особа попросила не називати її імені, щоб мати можливість вільно говорити про переговори, що відбуваються за закритими дверима.

Немає термінів

Очікується, що сторони домовляться про суму наступного тижня, коли консультації триватимуть, сказав інший співрозмовник. Як тільки це станеться, уряд і МВФ звернуться до союзників України, щоб обговорити шляхи отримання додаткового фінансування, сказали співрозмовники.

МВФ «співпрацює» з владою країни, щоб розглянути потреби у фінансуванні на решту 2025 року, а також на 2026 рік, сказала речниця фонду Джулі Козак на пресконференції в четвер у Вашингтоні. «Ці обговорення включатимуть розгляд відповідних припущень щодо потенційних термінів війни», – сказала Козак.

Козак не назвала терміни переговорів з фондом щодо нової програми фінансування України, зазначивши, що вони будуть визначені в найближчі тижні.

Раніше уряд України та Міністерство фінансів відмовилися коментувати ситуацію до офіційної відповіді МВФ, а речник фонду також відмовився від коментарів. У четвер Міністерство фінансів повідомило, що завершило обговорення з представниками МВФ і продовжить тісний діалог у найближчі тижні.

Труднощі з допомогою

Україна вже стикається з деякими труднощами в мобілізації додаткової допомоги від своїх основних партнерів. Внесок США, найбільшого донора Києва на початку повномасштабного вторгнення, зменшився після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому, що зробило ЄС найбільшим постачальником фінансової допомоги.

Більша частина фінансування з поточного пакету МВФ у розмірі $15,5 млрд вже виплачена. Програма передбачала закінчення війни цього року і закінчується в 2027 році. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко прагне до кінця року отримати схвалення нового пакету від правління МВФ.

Уряд стикається з важким завданням пошуку балансу. Військові витрати є основною статтею бюджету, яку необхідно підтримувати під час війни і яку надзвичайно важко прогнозувати.

Проте МВФ і уряд стурбовані певними категоріями витрат, зокрема перевіркою виплат солдатам, оскільки багато з них можуть не мати права на максимальні виплати, зазначають джерела.

Україна також не бажає збільшувати податкове навантаження на своє втомлене війною населення, незважаючи на рекомендації МВФ. Кредитор планує змусити уряд зменшити розмір тіньової економіки, який, за оцінками кабінету міністрів, становить понад 30% ВВП, повідомили джерела.

До слова, міністерство фінансів передбачає, що дефіцит державного бюджету на 2026 рік буде складати $45 млрд. На сьогодні в уряду є зобов’язання від зовнішніх партнерів щодо покриття лише $35 млрд. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Теги: МВФ міністр війна фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міста на Донбасі помирають швидко
Міста на Донбасі помирають швидко
21 серпня, 11:01
Військові назвали «Світло Євангелія» «Церквою-лампочкою» через її емблему
Спа-день у Добропіллі: як баптисти прали, мили та лікували військових Соціум
23 серпня, 21:30
Трамп: Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з Росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу
Атака на Україну та нова заява Трампа про війну: головне за ніч
18 серпня, 05:48
Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком
Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком
15 серпня, 16:08
Китай висловив готовність направити війська в Україну
Китай назвав умови для відправлення військ в Україну – ЗМІ
23 серпня, 12:56
Пенс вважає, що Конгрес США може «загнати Путіна в глухий кут», негайно ухваливши нові санкції
Колишній віцепрезидент США закликав Трампа ухвалити санкції проти РФ
27 серпня, 04:49
DeepState повідомляє, що окупанти тиснуть на Запорізьке та Новогеоргіївку зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка
DeepState: Росія окупувала два села на Дніпропетровщині – коментар ОСУВ «Дніпро»
26 серпня, 16:51
Російський удар забрав життя 18 людей у Києві
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
28 серпня, 16:42
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
29 серпня, 21:42

Економіка

Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
«АрселорМіттал»: «Укрзалізниця» піднімає чорний прапор для промисловості
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
ДТЕК увійшов в перелік найкращих роботодавців для ветеранів за версією Forbes
ДТЕК увійшов в перелік найкращих роботодавців для ветеранів за версією Forbes
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
ПСО для «Укрнафти» має бути продовжене, адже Україна потребує більше ресурсу газу – аналітика ExPro
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua