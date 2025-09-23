Головна Київ Новини
Депутат Київради Андрій Вітренко ініціював відставку мера Віталія Кличка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Віталій Кличко є міським головою Києва з 5 червня 2014 року
фото: КМДА

Своє  рішення депутат Київради назвав реакцією на «багаторічну бездіяльність та неефективність столичної влади»

Депутат Київської міської ради, голова бюджетної комісії Андрій Вітренко зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Віталія Кличка. Про це Вітренко повідомив у своєму дописі в соціальних мережах, інформує «Главком». 

фото: Андрій Вітренко/Facebook

Своє  рішення депутат Київради назвав реакцією на «багаторічну бездіяльність та неефективність столичної влади».

Вітренко перерахував ключові проблеми, які, на його думку, стали причиною ініціативи щодо відставки мера. Зокрема, депутат звинувачує мера столиці у невиконанні рішень Київради: Вітренко стверджує, що мер та його команда ігнорують рішення, ухвалені на користь громади.

За словами депутата Київради, мер і його команда «демонстративно ігнорують інтереси громади». «Влада міста працює не на киян, а на вузьке коло друзів та бізнесових партнерів. Преференції отримують «свої» компанії, а Київ занурюється у занепад і хаос», – написав Вітренко.

На думку депутата, столична адміністрація не здатна ефективно реагувати на виклики воєнного часу, Київ залишився без системних рішень у сфері укриттів, транспорту, теплопостачання та інфраструктури.

скриншот

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко заявляв про ініціативу створити тимчасову контрольну комісію, яка має перевірити діяльність комунальної організації «Муніципальна охорона». За словами Вітренка, існують підстави вважати, що ця структура фактично виконує роль «приватної армії» мера столиці Віталія Кличка та може бути причетна до масштабних перевитрат бюджетних коштів.

У серпні мер Києва Віталій Кличко відреагував на масові підозри, вручені посадовцям Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств, назвавши звинувачення «інформаційним димом». 13 серпня Київська міська прокуратура повідомила про підозри 22 особам, серед яких посадовці КМДА та підприємці, у завданні збитків на понад 230 млн гривень. Звинувачення стосуються розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт та постачання товарів.

Раніше стало відомо, що столичні посадовці через фейкові об'єкти нерухомості отримували землі за «туалетною схемою».З цією метою вони створили цілий проєкт з кодовою назвою «Торгівля». Суть схеми полягала в тому, щоб приватизувати дрібний об’єкт нерухомості в Києві, а потім через голосування Київради отримати під ним неспівмірно велику земельну ділянку. Схема з часом видозмінилася, оскільки на більшості ділянок, про які йдеться, ніяких будівель взагалі не було.

Не менш гучним був скандал із секретарем Київради IX скликання Володимиром Бондаренком. Правоохоронці повідомили йому про підозру у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим  заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн. Також голос секретаря Київради Володимира Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджував з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань. 8 квітгя Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.

17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка. Володимиру Прокопіву інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи. Прокопів є фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами. Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 12 серпня суд постановив зняти цілодобовий домашній арешт та електронний браслет із заступника мера Києва Володимира Прокопіва.

25 квітня 2025 року, у день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по Києву, перший заступник мера столиці Віталія Кличка Микола Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час. Микола Поворозник відреагував на публікації заявивши, що святкування не було, а поширена інформація має на меті «знищення репутації міської влади». 

Депутат Київради Андрій Вітренко ініціював відставку мера Віталія Кличка
