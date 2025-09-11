Головна Київ Новини
У Києві американський благодійник Говард Баффетт зіграв з ветеранами в піклбол (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві американський благодійник Говард Баффетт зіграв з ветеранами в піклбол (відео)
У Києві відкрився перший повністю безбар’єрний спорткомплекс для ветеранів
фото: mindev.gov.ua/Міністерство розвитку громад та територій України

Говард Баффет приїхав у столицю на відкриття безбар'єрного спорткомплексу «ЛокоЧоко»

У Солом'янському районі Києва відкрився перший в Україні повністю безбар'єрний спортивний комплекс «ЛокоЧоко». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Ключовим напрямом роботи спорткомплексу стане постреабілітація ветеранів, військовослужбовців та працівників «Укрзалізниці», які постраждали внаслідок агресії РФ. На території комплексу облаштовані баскетбольний, волейбольний, футбольний і тенісний майданчики, зали для єдиноборств і фітнесу, реабілітаційні кімнати та тренажерна зона.

Оновлений стадіон вміщує близько 1 тис. глядачів. Майданчики для піклболу вже розглядаються як база для проведення змагань Всеукраїнської федерації піклболу.

Американський бізнесмен та філантроп Говард Баффетт підтримав відновлення цього стадіону та виділив для цього кошти. Ба більше, він приїхав на відкриття та навіть зіграв з ветеранами в піклбол.

На території «ЛокоЧоко» облаштовано:

  • сучасне футбольне поле з трибунами;
  • спортивний комплекс для тренувань;
  • універсальні майданчики для піклболу, баскетболу та волейболу;
  • санітарні зони та зручності;
  • вуличні тренажери.

Стадіон на Чоколівці було збудовано у 1963 році. У 1980-х він став домівкою для професійної волейбольної команди «Локомотив». Після 1992 року спортивна інфраструктура занепала і тривалий час не використовувалася за призначенням. Перші обговорення реконструкції розпочалися у 2021 році, а під час повномасштабного вторгнення«Укрзалізниця» розпочала фактичні роботи з відновлення за підтримки американського бізнесмена та філантропа Говарда Баффетта.

До слова, рік тому російський обстріл зруйнував друкарню «Фактор-Друк» у Харкові. На цей час її вдалося повністю відновити. Друкарню було відновлено за рахунок американського мецената Говарда Баффета.

