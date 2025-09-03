Головна Київ Новини
Освітній скандал у Києві: директорка гімназії не пустила дітей на уроки через шорти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Освітній скандал у Києві: директорка гімназії не пустила дітей на уроки через шорти
Директорка ліцею особисто перевіряла зовнішній вигляд школярів на вході до закладу
скриншот відео

У столичній гімназії №109 директорка відправляла учнів, які прийшли у шортах, переодягатися додому під час повітряної тривоги

Ранок 2 вересня, який почався з повітряної тривоги та звуків роботи ППО, для учнів столичної гімназії №109 та їхніх батьків ускладнився конфліктом із директоркою закладу. Керівниця гімназії на Печерську відмовилася пускати на територію школи дітей, що прийшли у шортах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео, записане батьками та учнями під час інциденту, яке облетіло усі місцеві пабліки. Обурені діями директорки батьки не тільки викликали поліцію, а й поскаржилися освітньому омбудсмену.

Скандал розгорівся через те, що керівниця гімназії №109 імені Тараса Шевченка особисто стала на вході до закладу і не пускала на уроки дітей, одягнених у шорти та капрі, змушуючи учнів йти додому перевдягатися, незважаючи на небезпеку під час повітряної тривоги.  

Директорка заявила, що такий вигляд учнів є неприйнятним. Перевірка форми одягу відбувалася прямо у воротах школи, а на запитання батьків недопущених до навчання дітей, де написано про заборону таких штанів, керівниця закладу відповідала: «Кругом написано!».

Варто наголосити, що це відбувалося у той час, коли в місті тривала повітряна тривога, а над містом літали ворожі дрони. Судячи з відео, діти, що прийшли до школи у «неправильному одязі» без супроводу батьків, залишилися стояти під парканом, не розуміючи, що їм робити далі. Дивлячись на це, батьки, чиї діти також були одягнені «неправильно», після суперечок з директоркою, не отримавши відповіді на питання, де вони мали прочитати про нові норми щодо одягу, викликали поліцію. Також обурені батьки звернулися до освітнього омбудсмена. 

На своїй сторінці у Facebook освітній омбудсмен Надія Лещик повідомила, що отримала два офіційні звернення від батьків. У них зазначалося, що діти були змушені залишати територію школи без супроводу дорослих  у момент активної роботи ППО. В одному випадку директорка сказала учневі, що «школа – це не пляж», і відправила його додому, залишивши в стані стресу. 

За словами Лещик, такі дії є не лише незаконними, але й такими, що становлять реальну загрозу життю і здоров’ю дітей. Омбудсменка підкреслила, що вимога носити шкільну форму не має юридичної сили, адже жоден закон цього не передбачає. Вона закликала адміністрації освітніх закладів зосередитися на безпеці учнів, а не на контролі їхнього одягу. 

«Наголошую, що відсторонення від занять і направлення дитини для переодягання під час освітнього процесу (у частині областей навчальний рік розпочався з тривалих повітряних тривог) не лише порушує її право на освіту, а й призводить до загрози життю та здоров'ю дитини. Тому закликаю педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити заходи щодо перевірки одягу учнів та зосередити увагу на питаннях їх безпеки та інших важливих питаннях. Звертаю увагу, що саме та людина, яка «примусила» учня залишити заклад освіти через одяг, несе в цей час відповідальність за його життя та здоров'я», – зазначила Лещик і пообіцяла, що буде вживати відповідних заходів реагування і домагатися, аби директорка не відбулася лише доганою.

Освітній омбудсмен відреагувала на скандал, ставши на захист дітей
Освітній омбудсмен відреагувала на скандал, ставши на захист дітей
скриншот

У коментарях під публікацією омбудсмена батьки вимагають звільнення керівниці ліцею і наголошують, що такі педагоги не мають права працювати з дітьми. Одна з матерів розповіла, що її 10-річний син після інциденту відмовляється повертатися до школи. Інші зауважують, що приниження дітей на очах у всього класу створює додатковий психологічний тиск, який під час війни є особливо небезпечним.

Серед дописувачів були і ті, хто став на захист директорки, мовляв, інакше діти почнуть ходити на навчання у купальниках
Серед дописувачів були і ті, хто став на захист директорки, мовляв, інакше діти почнуть ходити на навчання у купальниках
скриншот коментарів
Одна з дописувачок не повірила, що така ситуація могла статися насправді
Одна з дописувачок не повірила, що така ситуація могла статися насправді
скриншот
Дописувачі звинувачують директорку у тому, що вона застрягла в СРСР
Дописувачі звинувачують директорку у тому, що вона застрягла в СРСР
скриншот
Омбудсменка зазначила, що домагатимкться для керівниці закладу не лише догани
Омбудсменка зазначила, що домагатимкться для керівниці закладу не лише догани
скриншот

Управління освіти Печерської районної адміністрації назвало поведінку керівника гімназії неприпустимою та вибачилося перед батьками. Там повідомили, що вже розпочато службове розслідування, результати якого обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Заява Управління освіти та інноваційного розвитку
Заява Управління освіти та інноваційного розвитку
скриншот

Кияни у коментарях вимагають звільнити директорку за перевищення службових повноважень.

Дописувачі обурені діями директорки закладу
Дописувачі обурені діями директорки закладу
скриншот
Вчинок директорки закладу викликав обурення
Вчинок директорки закладу викликав обурення
скриншот
У коментарях дописувачі просять також звернути увагу на стан укриття у цьому закладі
У коментарях дописувачі просять також звернути увагу на стан укриття у цьому закладі
скрингот
Дописувачі активно коментують скандал у столичній гімназії
Дописувачі активно коментують скандал у столичній гімназії
скриншот

Подія викликала гучний резонанс у суспільстві. Зокрема, жителі столиці дивуються «совку в головах», згадують, що востаннє чули про перевірки зовнішнього вигляду 25-30 років тому, коли самі ходили до школи. До речі, до «ділового стилю» самої директорки у багатьох також виникли питання, адже на відео жінка була у джинсах, футболці-поло та жилеті. Як зазначив один з коментаторів, у такому вигляді на вході на дискотеку треба стояти, а не у воротах престижного ліцею. Але головна претензія дописувачів у тому, що керівниця закладу безвідповідально знехтувала безпекою учнів, демонструючи зневагу до дітей та самодурство.

Нагадаємо, у минулому році освітній омбудсмен Сергій Горбачов закликав педагогів та адміністрацію закладів освіти припинити усі заходи щодо перевірки одягу учнів. 

