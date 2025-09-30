Головна Київ Новини
Побив і кинув непритомного на дорозі. Що відомо про водія Mercedes, який напав на велосипедиста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Затримання водія позашляховика Mercedes-Benz G500
фото: Yehor Che

Водій «кубика» побив велисипедиста посеред дороги у Києві. Його агресивні дії зафіксували камери

Затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500. Про це повідомив член Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки (БЕБ) Юрій Гайдай, інформує «Главком».

За словами Гайдая, Хілик фігурує у гучному кримінальному провадженні. Його підозрюють у розкраданні коштів у військових: зокрема, у справі про постачання неякісного зимового одягу одній з військових частин на суму понад 25 млн грн.

Також Гайдай повідомив, що факт розкрадання був зафіксований у 2022 році, а у 2024 році слідчий суддя подовжував строки досудового розслідування по цій справі. 

скриншот

Згідно з Опендатабот, на Хілика записано кілька фірм. Зокрема компанія «Глобал Хіл Ікс Груп», основним видом діяльності якої зазначено будівництво житлових і нежитлових будівель, та компанія «Цвітень Груп», яка займається виробництвом трикотажного та в'язаного одягу. 

Окрім цього, Хілик є засновником благодійної організації «Благодійний фонд «Євро Опен». 

скриншот з сайту Опендатабот

Хілик має щонайменш п'ять виконавчих проваджень за порушення ПДР. Останнє з яких, зазначається, було відкрите 22 вересня 2025 року.

скриншот

Головне ж, чим відзначився Хілик – це розкрадання у військових. Зокрема, Деснянський райсуд Києва розгладає провадження №42023113330000015 про заволодіння Хіликом майном в особливо великих розмірах та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Потерпілою стороною у провадженні є одна з військових частин.

За матеріалами справи, директор «Глобал Хіл Ікс Груп» (тобто, Хілик), поставив неякісний одяг, а саме  куртки, штани, комплекти зимового форменого одягу, що не відповідав технічним умовам та був непридатним до використання. Цим підозрюваний наніс державі збитки на 25,136 млн грн.

Договір закупівлі був укладений 8 листопада 2022 року, тобто під час повномашстабної війни. Розгляд справи триває з 2023 року. Наступне засідання призначене на 10 жовтня 2025 року.

Сьогодні, 30 вересня, Хілик жорстоко побив велосипедиста через зауваження щодо зупинки транспортного засобу на велосипедній доріжці. Постраждалий втратив свідомість та впав на дорогу, а зловмисник втік із місця події. Під час розшукових заходів поліцейські встановили напрямок руху автомобіля та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали його.

фото: Національна поліція України/Telegram

Як повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, у суді правоохоронці просили обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, натомість суд дав йому нічний домашній арешт. По суті, суд заборонив водієві виходити з дому вночі в умовах діючої комендантської години,що фактично означає відсутність запобіжного заходу. У прокуратурі не погодились з таким рішенням і  заявили про намір оскаржувати цей запобіжний захід в апеляційному порядку.

