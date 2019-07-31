Богдан і Вавриш хочуть застосувати «схему Януковича» і призначити свого «смотрящого» главою КМДА - ЗМІ



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Глава Офісу президента Андрій Богдан і столичний забудовник Андрій Вавриш

Андрій Богдан почав активно лобіювати призначення глави КМДА зверху

Глава Офісу президента Андрій Богдан і скандальний забудовник Андрій Вавриш готові скористатися «схемою Януковича», щоб призначити свого «смотрящого» головою Київської міської державної адміністрації. Про це йдеться в статті на сайті видання «Деловая столица».

«Після перемоги на виборах у 2010 році Віктор Янукович, який прагнув встановити жорсткий авторитарний режим по всій країні, вирішив повернути собі тотальний контроль над столицею. Розуміючи, що представник його Партії регіонів ніколи не виграє тут вибори, він вирішив призначити керувати Києвом свого ставленика Олександра Попова. Звичайно, він робив це, що називається, «по бєспрєдєлу», внісши дуже спірні зміни в закон про столицю. І хоча ці зміни ніяк не могли скасувати рішення КС, він все ж, в порушення закону, знову розділив посади мера Києва і глави КМДА», - йдеться в матеріалі.

Там вказується, що кияни не прийняли Попова, і він ніколи не мав у столиці підтримку більше 3%.

Зараз же новий глава президентської адміністрації, яка тепер зветься Офісом президента, Андрій Богдан почав активно лобіювати призначення глави КМДА зверху, не питаючи думки киян - за старою схемою Януковича.

«Ці наміри цілком очікувано викликали хвилю обурення серед киян, які були, м'яко кажучи, здивовані спробою нової адміністрації скористатися старою схемою. Адже ця схема порушує Конституцію і дискримінує киян, позбавляючи їх можливості керувати своїм містом - на відміну від полтавців, львів'ян та мешканців інших міст. Дане рішення, якщо воно все-таки буде прийнято, буде означати відкат демократії в Україні до часів Януковича, Пшонки та інших одіозних діячів «сім'ї». Така перспектива дуже контрастує з деклараціями нової команди про оновлення влади, демократію, прозорість і змушує задуматися про те, що нова адміністрація прагне до авторитаризму і тотального контролю над жителями столиці», - сказано в статті.

Також в ній зазначається, що нинішній обраний киянами міський голова столиці Віталій Кличко назвав нав'язування киянам глави КМДА зверху незаконним.

«Крім того, Кличко розповів, що Офіс президента незаконно нав'язує йому самому «смотрящих» - гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка і скандального забудовника, раніше звільненого з київської адміністрації за корупцію, Андрія Вавриша. На цьому тлі дуже дивно виглядала фактично «у відповідь» прес-конференція Андрія Богдана, де він намагався виправдати скандальні спроби призначення глави КМДА «зверху» тим, що нібито Віталій Кличко не контролює Київраду. І це незважаючи на те, що Київрада протягом п'яти років справно голосувала за всі ініціативи мера», - резюмується в матеріалі.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабмінуна звільнення Кличка. А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

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